facebook大力主張平權，但一直被指少數族裔員工比例偏低。美國平等就業機會委員會表示，正調查facebook聘請及晉升職員時出現的「系統性」種族歧視，涉及最少3名求職者及1名經理級職員。若查明指控屬實，fb可被起訴。

黑人僱員比例僅3.9%

委員會正處理涉及fb的投訴至今有4宗，分別來自3名求職者以及fb營運項目經理韋內齊（Oscar Veneszee）。其中3名求職者分別在7月和12月申請職位空缺但都被拒絕，質疑fb歧視黑人求職者，用作評核的標準亦過於主觀。

截至去年6月，facebook僅約3.9%僱員是黑人，比例明顯低於美國黑人佔總人口的比例。fb曾解釋稱這現象是由於沒有足夠合資格的黑人員工所致，但代表韋內齊等人的律師羅默—弗里德曼（Peter Romer-Friedman）表示，fb內部政策也是引起問題的原因，例如內部設有推薦計劃，任何員工只要成功介紹另一人加入便可獲最高5,000美元（約3.88萬港元）獎金，這將使facebook員工構成傾向延續現有結構，不利黑人求職。

倘投訴成立或臨巨額罰款

當局未有公佈現時調查的具體內容，估計調查或需時多月，至今已收集逾千頁長文件，並聽取雙方律師陳詞。facebook發言人斯通（Andy Stone）回應指，重視所有員工在安全及受尊重的環境下工作，會認真對待一切指控，徹查所有投訴。

平等就業機會委員會前總顧問洛佩斯（David Lopez）表示，當委員會展開系統性歧視調查，便會為案件投放更多資源，若最終查出涉事企業有問題，可能引發數以百萬美元計的罰款。委員會在2019年10月至2020年9月間進行的93宗調查中，13宗最終被認定存在系統性歧視。

facebook去年亦曾遭美國司法部控告，指其傾向聘請持有「H-1B」等臨時簽證的持有人，而非美國本地勞工，涉嫌歧視美國人。另一科企Google早前也捲入種族歧視訴訟，被指女性薪酬偏低，Google最終於上月與勞工部達成和解協議，向受影響員工賠償380萬美元（約2,951萬港元）。

路透社/《蘋果》資料室

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