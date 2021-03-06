美國太空總署（NASA）火星探測器「毅力號」周四首次在火星地面上探索，移動約6.4米，測試歷時約33分鐘。NASA工程師形容測試結果「非常好」，將進行更長途測試。

「毅力號」上月18日成功登陸火星，在耶澤羅撞擊坑附近着陸，並傳回長達3分25秒降落時拍攝的影片，更首次錄得火星的風聲。「毅力號」周四首次在火星上踏出第一步，先向前移動約四米，向左轉150°，再倒後行2.4米。它曾測試長2.1米的機械臂，亦成功轉動身上的鏡頭，傳回的影像攝得它在火星地面留下的車輪痕迹。「毅力號」已開始把偵測到的天氣數據傳回地球。

稍後試飛直升機「機智號」

「毅力號」目前正檢查所有機能狀況，並更新系統，未來會進行更多測試，將會在春季出動直升機「機智號」準備試飛。當「毅力號」正式開始探測任務後，移動距離平均每天可達200米，預計將探索附近一個曾有河流流過的沙石堆，並蒐集樣本。

NASA工程師扎里菲安說：「今次是我們首次有機會仔細檢查毅力號，帶它外出轉轉。探測器的六輪傳動系統反應非常好。我們有信心系統已準備好，有能力在未來兩年盡情探索科學的邊界。」

美國有線新聞網絡

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