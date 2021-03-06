【首訪伊拉克】教宗方濟各前日到伊拉克展開四天歷史性訪問，重頭戲是昨日跟伊斯蘭什葉派領袖西斯塔尼（Ali Sistani）會面，以行動促進境內穆斯林接納長年受壓迫的少數基督徒，和平共存。

方濟各是首位羅馬天主教教宗訪問伊拉克，今次行程亦是武漢肺炎疫情爆發後他首度出訪，是他任內「最危險」行程；四天間擬訪四城市，首站先到中部什葉派聖城納杰夫（Najaf），拜訪大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）西斯塔尼，討論境內基督徒困境。

西斯塔尼站立迎見無戴罩

昨日上午，教宗防彈汽車停泊在西斯塔尼在納杰夫市拉索爾街租住多年的簡樸寓所，同街街尾是著名伊瑪目阿里清真寺。84歲、戴着口罩的教宗下車走了幾米，由西斯塔尼家門外一群身穿傳統服飾的伊拉克人恭候，並放白鴿象徵和平。據稱平日坐着見客的西斯塔尼，罕有站起來到房門口迎見教宗，兩人隔着小桌子靠近而坐。不過，90歲的西斯坦尼沒戴口罩也沒打武漢肺炎疫苗，就接見前一天接觸過大批民眾的方濟各，令隨員擔心有染疫危機。

雙方會面40分鐘，會後西斯塔尼辦公室發聲明，引述他說，「伊拉克境內基督徒理應一如其他伊拉克人那樣，可以和平、安全地生活，全面享有憲法賦予的權利」。

什葉派穆斯林佔伊拉克總人口七成，西斯塔尼是派系內最高階宗教學者、最高精神領袖，平日絕少發聲和接待訪客，亦鮮有公開露面；雙方為此次跨宗教會面討論了多月，極具象徵意義。教宗訪問獲伊拉克電視台直播報道，納杰夫人亦歡迎他，居民伊利亞維形容是歷史性訪問，「盼對伊拉克和人民有益」。

同日中午教宗轉往伊拉克南部烏爾（Ur），相傳是穆斯林、基督宗教和猶太三教先知阿伯拉罕出生地，已故教宗若望保祿二世在千禧年曾希望到訪。教宗在大塔廟附近與當地各宗教領袖見面，促宗教共融，又一同為和平禱告。他認為聚首烏爾別具意義，「返回原點，檢視天主行事及我們宗教的發源地」；宗教的真諦在於「敬拜天主，愛護鄰人」，不應以天主之名憎恨手足，「仇恨、極端主義和暴力不是源自宗教之心，反而有違宗教」。

方濟各又說，若伊拉克人仍視其他教徒為非我族類，就不可能有和平，「和平不分贏家和輸家，只有手足，從過去的誤解和傷痛，走出紛爭走向團結」。

伊拉克各派基督徒原有150多萬，近20年間飽受迫害流亡，據與教廷共融的加色丁禮天主教會統計，現在境內應只剩不到30萬教友。

法新社／美聯社