（北美通訊）47名因參加去年民主派初選的人士，於2月28日被控串謀顛覆國家政權罪，並在過去幾天經歷馬拉松式的保釋申請聆訊，而現時只有四人獲保釋，其餘各人須還柙；部份更未審先囚，被送到赤柱監獄關羈。在北美地區的香港人亦緊貼事件，在這個周末多個大城市都有聲援活動，其中加拿大多倫多周六的籌款集會活動，籌得超過2萬加元，將會用作資助47人的律師費。

活動由《香港台》主辦。由於多倫多仍然處於封城狀態，活動以駕車形式進行，參與的人駕車進入當地一間黃店餐廳的停車場排隊簽名，並同時進行籌款，亦歡迎參加者進入餐廳用膳或買外賣，順道支持黃店。

雖然多倫多有凍風效應只有零下15度，但在活動的短短兩小時，共有205部汽車參與，收集到509個簽名，當中除了在加港人外，也有不少其他族裔人士撐港。他們都表示，有關注香港的228大搜捕，認為事件不單止是政治，還是人道問題。《香港台》會將所收集到的簽名，安排遞交到加拿大外交部。

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