由中國連接到法國、長逾12,000公里的「和平」海底電纜，將於今年稍後時間完工，為歐洲及沿途的非洲及中東地區提供互聯網數據傳輸服務。由於海底電纜由中國企業牽頭建造，更涉及中國科企華為，被指可能潛藏安全威脅，預料美國將因而施壓，惟彭博社分析指，德國及法國皆不願完全依賴美國，因此不欲完全放棄中國的建設。

彭博社報道，這條電纜由中國出發，先經陸路抵達巴基斯坦卡拉奇，其後進入海洋段落，一方面連接東非多個接收站，最南可達肯雅蒙巴薩（Mombasa），另一方面經亞丁灣進入紅海，再經地中海連接塞浦路斯和法國馬賽。

新電纜的每秒傳輸量相當於串流平台Netflix播放9萬小時的數據量，主要用途是提高中國在歐洲及非洲企業的網絡服務速度。

法國電訊商Orange SA將營運新電纜在馬賽的接收站，其國際網絡主管維耶明（Jean-Luc Vuillemin）直言，「這是中國向歐洲和非洲投射力量的計劃」。

Google fb表明不使用

「和平」海底電纜由中國亨通集團興建，而亨通的第三大股東是華為，華為亦有為電纜提供傳輸和登陸接收站的設備，其中登陸接收站被視為最容易進行監聽的一環，可在興建時植入「後門」。美國早已視華為是國家安全威脅，對其實施交易禁令，英國亦禁止當地電訊商採用華為設備建設5G網絡。報道指美國Google及Facebook已率先以「擁有足夠數據傳輸電纜」為由，不會使用這條海底電纜。

海底電纜對中國來說戰略意義重大，現時全球98%的國際互聯網及電話傳輸，是由大約400條海底電纜進行，它們大多數由美國企業擁有及營運，令美國在互聯網範疇具有主導地位。中國近年積極投資海底電纜，截至2019年在海纜市場佔有率已升至11.4%，預料在2025至2030年間更可提升至20%，故預計中法海纜很有可能加劇中美競爭關係。

德法拒依賴美國 不願排除中國

消息人士透露，美國或會就海底電纜一事向法國施壓，但預料法國將抵抗壓力，或會提出不容許部分特定數據使用這條海纜傳輸，以安撫美國。法國總統馬克龍曾表明，法國政府不希望在美國的壓力下，排除中國為法國興建網絡基建，又稱法國不會「完全依賴美國的決策」。

德國總理默克爾上月也指，德國拒絕依從美國嘗試孤立中國的做法，同樣不會將中國排除在德國的網路基礎建設之外，又表示在這個互聯網時代跟中國脫鉤並不正確。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）網絡專家泰勒（Emily Taylor）指，互聯網事務被捲入地緣政治爭端令人遺憾，但承認在盡量開放的同時，需要避免國家安全出現漏洞。

美國之音/彭博社

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