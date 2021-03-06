中國全國人大常委會副委員長王晨周五宣佈「完善香港選舉制度的決定草案」，閹割香港行政長官及立法會選舉。英國《泰晤士報》形容中國「敲響香港民主的喪鐘」，且可能與美國加強印太地區部署有關；美國《華盛頓郵報》亦指中方在改動香港選舉制度、增加軍費以至科技「自立自強」等舉動，皆與中美角力的主軸一脈相承，形容香港已被中國置於民族主義框架之中，成為北京與西方國家鬥爭思維一部份。

《泰晤士報》提到，現時不但正值港府以國安法起訴47名參與民主派初選人士，也是美國總統拜登早前亦無視中方反對，與日本、澳洲和印度重開「四方安全對話」（Quad）抗衡中國在印太地區擴張之時。報道指「四方安全對話」象徵拜登視對抗中國為要務，形容中方對香港選舉制度出手的時機甚為巧妙。

料下一步插手法院及學校課程

美國《華盛頓郵報》亦指，中國官員雖沒宣之於口，但與美國的競爭關係卻是包括改變香港選舉制度在內，兩會上各項主張的共同脈絡。《華郵》稱中方修改選舉制度，將徹底清洗民主派、宣告香港代議政制死亡，但提到北京指控民主派人士是獲美國支持的「反華勢力」，形容北京正以民族主義框架看待香港問題，「北京形容她（香港）是中國與西方的鬥爭、愛國者與美國支持的分離分子之間的鬥爭」。

《華郵》指去年北京已在兩會強推港版國安法，擴大警權及打壓政界人物，但京官仍要進一步行動。紐約福坦莫大學法律教授、中國問題專家明克勝（Carl Minzner）估計，中國未來還會插手干預香港法院及學校教材，務求除去西方影響力，相關行動將遍及整個社會。

英保守黨前黨魁：單單譴責已不夠

英國廣播公司（BBC）駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）指，香港選舉制度本已嚴重向親中派傾斜，立法會直選議席只有一半，但北京仍然認為有需要修改，令人難以置信。他稱民主派在2019年區議會選舉大勝，是觸發中共行動的主因，形容未來香港「連假裝出來的民主選舉也不能有」，主張政治改革的參選人幾乎不可能當選，「而中國高官就是喜歡這樣」。

美國國務卿布林肯在兩會前正好發表首次外交演說，表明中國是美國最大的地緣政治挑戰，如今中國向香港選舉制度動手，勢將考驗拜登會否聯同其他國家在香港等人權問題上向中國施壓。英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）直言，單單譴責已經不足夠，促請英國聯同各國，設法讓中國明白違反國際條約並非沒有後果。

英國《泰晤士報》/美國《華盛頓郵報》/英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！