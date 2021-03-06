美國微軟日前表示，旗下的電郵和日曆應用程式Exchange Server遭疑有中國背景的黑客入侵。有電腦安全專家估計，美國近日至少有三萬家機構受影響，包括多個政府部門。

補丁未能堵塞「後門」

美國網絡安全記者克雷布斯（Brian Krebs）指，這批黑客利用Exchange Server的漏洞，偷取電郵和加入讓入侵者遙距控制目標的工具。在微軟周二發放補丁修補漏洞後，黑客明顯地加強攻擊未更新的伺服器，估計全美至少有三萬家機構受襲，包括小企業和地方政府。他形容黑客是不尋常地具侵略性的中國網絡間諜，主要竊取受害人電郵。

政府消息則指，黑客仍能藉補丁的「後門」入侵目標，攻擊逾兩萬家美國機構，大量歐亞機構受事件影響，又透露只有少於十分一黑客經後門重新入侵受影響的網絡，他們很多都以最快速度入侵和竊取數據，再以其他方法捲土重來。由於補丁未能堵塞後門，官員正設法通知所有受害人和教導他們防備。

發動攻擊黑客組織名為Hafnium，據報以中國為基地，但以租用的虛擬私人伺服器運作，過往曾攻擊美國的傳染病研究者、律師樓、大學、國防承包商、智庫和非政府組織等。白宮發言人普薩基形容這宗黑客事件「活躍的威脅」，受害者數量多得令人憂慮，並敦促使用者盡快安裝補丁。

法新社