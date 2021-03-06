航空IT通訊服務商瑞士「國際航空電訊集團」（SITA）遭受黑客攻擊，導致部份乘客數據外洩。全日本空輸（ANA，全日空）和日本航空（JAL，日航）宣佈，共192萬個客戶資料外洩。

由於SITA遭入侵，導致全日空約100萬件以及日航約92萬件顧客資料外洩。全日空和日航說明指出，外洩的顧客資料是以字母拼寫的乘客姓名和會員卡號，並未包括信用卡資料或密碼等資料，因此「不會有遭不當利用而受害之虞」。

全日空表示，外洩資料是加入全日空哩程俱樂部會員的字母拼寫姓名、會員號碼以及會員等級3項。不包括住址、密碼、護照號碼等資料。

全日空加盟國際航空聯盟「星空聯盟」（Star Alliance），而「星空聯盟」由SITA管理。加盟另一國際航空聯盟「寰宇一家」（oneworld）的日航，同樣因為SITA遭入侵，導致日航哩程俱樂部會員的字母拼寫姓名、會員號碼以及會員等級資料外洩。

全日空和日航於上月下旬接獲SITA通知後，已透過郵件等與受影響會員聯繫。日航公關負責人表示，外洩資料遭惡意使用的可能性很低。

SITA總部設在日內瓦，為全球航空公司和旅行業者提供網絡管理服務。SITA周五在官網表示上月證實遭到網絡攻擊，正採取迅速應對措施。

德國漢莎集團（Lufthansa Group）最受影響，130萬個紀錄外洩。新加坡航空約58萬名會員資料受波及。國泰表示，注意到事件涉及部份合作航空公司，稱國泰服務系統沒有受事件影響，惟部分合作航空公司的會員資料或遭洩露。

中央社

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