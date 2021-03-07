緬甸軍政府連日開實彈鎮壓示威，造成至少50人死亡，超過1,700人被捕，多個城市今天 （周日）繼續數以萬計民眾示威反軍方政變，仰光等地軍警周末晚以暴力鎮壓示威者。有修女不忍看到示威者槍擊，跪下懇求軍方憐憫他們，悲痛地道「請殺了我，我不想看到其他人慘死」。

近期緬甸軍方持續鎮壓示威者，據稱至少有55人死亡，緬甸仰光總主教貌波（Charles Maung Bo）樞機更形容當地就如六四事件中的天安門廣場。據一段網上流傳的片段可見，在克欽邦密支那（Myitkyina）的示威現場，有一名修女走到軍警面前跪下。

想起多名被殺女示威者 跪求軍警收手

這名叫羅扎（Ann Roza）的修女接受英國天空新聞訪問，憶述當時情況。她透露自己當時在一間診所看病，看到外面有民眾示威，後來軍人、警方和水炮車抵達，然後開槍和毆打示威者，令她感到十分震驚。

羅扎修女走到軍警面前，跪求他們不要再使用暴力，她說她當時哭得像發了瘋，連喉嚨也痛了，但自己已抱著必死的決心，想起「內比都（被殺）的女性和曼德勒的女性」，以至想到「整個國家的亡靈」和「密支那可能會發生的事情」，便不感到害怕，就像「母雞保護小雞」。

她向警方高叫道：「請殺了我，我不想看到其他人被殺了。」其中一名軍警走到她面前說：「修女，不用那麼擔心，我們不打算向示威者開槍。」但羅扎修女回應說：「他們也可以用其他方式殺人，請不要殺他們，他們不過是示威者。」羅扎修女坦言，她認為軍警不可信，因為「看過太多人被殺」，後來她帶了一名示威者入診所治療，否則恐怕該名示威者會被捕。

對於軍方近日行徑，羅扎修女坦言軍方已不再是平民的守衞者，當她看到一個年輕母親的母親在屍體旁哭泣的片段時感到非常難過，她說：「沒有人能保護緬甸人民，民眾必須捍衞自己和互相幫助。」

英國天空新聞

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