波音737 MAX客機前日再發生故障。美國航空旗下一架波音737 MAX客機前日因機件問題，要關閉其中一個引擎飛行，幸最終安全着陸，無造成傷亡。

聯航777故障因金屬疲勞

涉事客機編號2555，由佛羅里達州邁阿密飛往新澤西州紐瓦克。聯邦航空總署（FAA）表示，機師在飛行途中報告關閉其中一個引擎，飛機最後能以自己的動力滑行到閘口。美航則指，機上95名乘客和六名機組人員都無恙，相信事件與飛機的油壓或油量指示器有關，而非曾導致兩宗空難的防失速系統（MCAS）。當局表示會調查事件。

兩架波音737 MAX先後於2018和2019年在印尼和埃塞俄比亞發生空難，造成346死，其後要全球停飛，調查後發現意外是因MCAS故障、誤將機頭向下壓引致。FAA官員在737 MAX去年底復飛前表示有信心MCAS已修復，但又指客機仍會因飛行途中的問題折返原地或轉飛其他地方。

另外，聯合航空一架波音777客機上月由科羅拉多州丹佛飛往夏威夷時，引擎突然故障，起火和發生巨響，部份零件和碎片散落附近民居，要緊急折返。國家運輸安全委員會（NTSB）前日表示，初步相信金屬疲勞是原因之一，將繼續調查受損的扇葉碎片。但保養數據顯示，該客機的扇葉在對上一次檢查後只使用了2,979個周期，尚有很長時間才達要接受下次檢查的6,500個周期。

路透社/法新社