英國南威爾斯鄉郊地區一間中餐外賣店周五發生血案，一名成績優異的華裔女生中刀死亡，兩名30多歲男子涉嫌謀殺被捕。

16歲許文靜（Xu Wenjing，音）在特雷奧奇（Treorchy）的外賣中餐店遇害，與許文靜認識的31歲男子涉嫌謀殺被捕，另一名38歲男子亦被拘留。兩人都受傷送院。

鄰居表示事發時聽到警車響號和大批警察到場，一名穿睡衣華裔女童滿身鮮血坐在路邊。目擊者指餐店內血迹斑斑。

許文靜的朋友表示，事發前與死者通短訊，討論另一朋友的生日派對，但死者突然沒有答話，以往她睡着了。

警方最初認為許文靜之死「突然而不能解釋」，但驗屍後認為她被謀殺。

許文靜家人形容死者為人文靜，在家人開的外賣店工作，喜歡讀書，勤力用功，受到家人疼愛。

朋友沃倫（Tia Warren）說許文靜聰明，數學成績好，雖然許文靜低她一年級，也為她補習。

英國太陽報／倫敦《旗幟晚報》

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