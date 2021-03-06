根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.16億，全球死亡人數超過258萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,894萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52.4萬。印度確診人數超過1,119萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,093萬，死亡人數超過26.萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

英接種疫苗人數近2,180萬 新增染疫病故人數皆跌

英國接種第一劑武漢肺炎疫苗人數增至21,796,278人，周六通報新增158人於確診感染28天內不治，較前一天的236人少，累計染疫病故增至124,419人。英國周六通報新增6,040人確診感染，較前一天通報5,947人染疫略增，累計確診增至4,213,343人。

英國境內染疫不治人數高居歐洲之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、墨西哥和印度。

意大利衞生部周六通報，新增307宗死亡病例，較前一天的297死略增，累計病故99,578人，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球排名第6高。

意大利境內周六新增23,641人確診，較前一天的24,036人染疫減少，累計確診攀升至3,046,762人。

歐洲多國爆反抗疫措施集會

瑞典斯德哥爾摩市中心周六幾百人集會，抗議防疫限制措施。警方以違反限聚令為由，腰斬集會，其間發生警民衝突，六名警員受傷。

奧地利首都維也納也有類似集會，幾千人參加，多人違反公眾秩序法和防疫限制而被捕。

德國南部巴伐利亞州首府慕尼黑和第二大城市紐倫堡，周六有汽車遊行示威，抗議抗疫措施。紐約堡約130部車參與，慕尼黑則有80部車共約140人。

路透社／法新社／德新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！