美國印第安納州坎比市（Camby）57歲男子杜克（David Duke）上月20日突然心臟衰竭死亡，他生前在當地一間自動洗車公司「Soft Touch Auto Wash」工作了11年，她的女兒稱父親一直非常熱愛工作，故決定為他的葬禮安排特別儀式，就是把運載亡父遺體的靈車駕駛到他任職的洗車場作「最後洗車」。

杜克（David Duke）的27歲女兒德賴弗（Kristen Driver）稱，父親十分喜愛自己的工作，連工餘時間亦經常留在公司，「洗車場是他的第二個家，他經常在此逗留，與同事關係非常親密」。

生前選揀假日才回公司出糧

她更披露父親的生前趣事，「他會刻意等待自己放假才回公司取薪金支票，因為他想找一個借口回去，與同事相聚及檢查一下設備」。

為了紀念杜克的敬業樂業，德賴弗決定在父親上月27日的葬禮進行一項特別儀式，在獲得洗車公司老闆許可後，她安排運載亡父的靈車當天先到公司洗車場「洗車」，作為父親的「最後一程」。

她說︰「（洗車公司）老闆沒有問為甚麼，便說︰『我很榮幸』，並只問『甚麼時候？』」同事盛讚杜克是一個好人，「他經常說笑，而且很大方」。

德賴弗稱：「當我們看著靈車清洗時，繼母告訴我，父親的老闆曾提及，每次有靈車進行清洗，我父親便開玩笑說『這是我的最後一程』，這就是他的性格。」因此，她也為父親安排了「最後一程」，相信這是他所希望的。

英國《每日郵報》

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