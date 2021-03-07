中國在周五舉行的全國人大會議上，宣告將修改香港選舉制度，大幅改造選舉委員會並擴大其權力，被批評屬民主倒退。英國《每日電訊報》發表「香港未來」專題系列，首篇文章指出北京自2019年反送中示威後，正不斷衝擊司法系統，去年通過的港版國安法更直接動搖普通法制度，形容香港司法界正「逐漸被迫接受共產黨對統治與司法的觀念」，更形容黎智英案的保釋問題已反映法治「新面貌」，有學者更形容不准保釋的做法令人震驚。

《每日電訊報》指出，2019年的示威最初由一條可將香港人引渡回大陸受審的《逃犯條例》激發，雖然草案被撤回，但大規模的抗爭像雪球越滾越大，演變成爭取普選等訴求，局勢驚動北京祭出比當初引渡條例「辣」更多的國安法。國安法徹底改變香港的普通法制度，推翻香港與中國大陸間的「司法防火牆」，衝擊香港獨立的司法制度，令香港法院與內地受共產黨控制法院的分野變得模糊。

港版國安法賦予中國極大權力，不但容許中方在港設立國安公署，讓中國國安破天荒地在港公開運作，中國檢察機關及法院甚至可直接檢控及審判港人，一些以往被視為和平的示威和表達活動如今亦面臨遭列作非法。英格蘭和威爾斯律師協會屬下人權委員會主席喬利（Schona Jolly）指，國安法是中國接管香港法治及意識形態的警號。

現時法院並未就任何涉及港版國安法的案件完成司法程序，首宗相關案件料6月底開審。英國喬治城大學亞洲法律中心執行總監郭湯姆（Tom Kellogg）形容國安法對香港司法獨立的考驗，將在未來3至4個月見真章，指香港司法系統明顯正面臨來自港府和北京的巨大壓力，隨着部分案件開審，雙方可能出現劇烈矛盾。

屢禁國安法被告保釋 專家批如警方工具

郭湯姆表示，高等法院國安法官彭寶琴2月裁定拒絕壹傳媒創辦人黎智英的保釋申請，已初步反映香港的「法治新面貌」，指案件顯示昔日對非暴力案件的保釋原則，可以國安理由推翻，形容情況令人擔憂。

港府上月底以國安法起訴47名參與去年民主派初選的人士，但只有15人獲准保釋，且即使獲准保釋者，亦因律政司就保釋申請提出上訴而馬上再被還柙，再次反映在國安法下，申請保釋的難度之高。紐約大學法系學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）指，當局的司法審查行為正令昔日備受尊敬的司法制度，淪為警方和檢控部門的工具，形容不准保釋的做法危險及令人震驚。

港大狀憂被強制宣誓 「不知何時忍不下去」

香港大律師沈士文指，儘管現時未有直接證據顯示司法系統受干預，但國安法的確使人權難受保障，他更憂慮北京未來可能要求法官和律師需宣誓效忠中共，進一步收緊控制司法系統。

香港大律師公會數字顯示，過去3年停止執業的大律師數字逐年遞增，由2018年的34人增至去年的50人，《每日電訊報》指這可能與部分年輕專業人士移民英國有關。一名不願透露姓名的大律師直言，北京對於香港已越來越不克制，一旦法官裁決不合中方心意，北京隨時可能插手干預，她不知道自己何時無法再忍受下去，又估計自己的律師行未來也會被清算。

國際律師協會人權研究所所長肯尼迪（Helena Kennedy）形容，香港現時局勢是專制政權典型的做法，專制政府往往先從法律入手，再干預法官和律師，其後將是記者和傳媒，她尤其關注香港人未來可能被「送中」一事。

英律師促同業勿服務政權

《每日電訊報》亦提到黎智英、香港立法會前議員李柱銘、吳靄儀等人被指涉及2019年「8．18」維園集會案，遭警方以未經批准集結起訴，形容李柱銘被捕標誌香港法治受侵蝕，亦反映北京不會停止破壞香港僅餘的自治權。

香港政府起初委任英國御用大律師David Perry出任「8．18」案主控官，引起英國政界反彈，香港律政司最終撤換主控官。肯尼迪強調，當英國人目睹和平示威者只因守衞民主被捕，英國律師不應成為國家壓迫的一部分，外國律師反而應協助香港人，她促請同業銘記良心和道德價值，「還有我們國家對人權和法治的承諾」。

英國《每日電訊報》

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