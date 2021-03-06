東京奧運傳遞聖火儀式將於本月展開，屆時全球在世最長壽人士、年屆118歲的日本女人瑞田中加子（Kane Tanaka）將會參加傳遞聖火，成為奧運史上最年長火炬手。

聖火傳遞儀式本月25日在福島縣開始，歷時121天。當火炬傳遞到田中加子家鄉福岡縣志免町，她將坐著輪椅由家人協助，完成100米傳遞路程，最後幾步她更會站起步行，親手把火炬傳給下一位火炬手。田中加子的60多歲孫兒田中榮司（Eiji Tanaka，音譯）說︰「她到了這個年紀，仍能保持積極的生活方式實在令人高興，我們希望她可以鼓舞其他人，不要認為年齡是一個障礙。」

兩年前成為全球在世最長壽人士

2019年3月她正式獲健力士世界紀錄確認為全球在世最長壽人士，田中加子1903年1月2日生日，今年生日家人特別買了一對運動鞋作為禮物。她在家中八兄弟姊妹中排行第七，1922年結婚，與丈夫育有4名子女及領養了另一位孩子。

儘管田中曾接受過白內障手術及兩度患癌，但身體狀態良好，一直在自家店舖工作至103歲。她目在安老院生活，每天早上6時就起床，下午便研究算術。她最愛的消遣活動是玩黑白棋，更經常擊敗安老院職員。

美國有線新聞網絡/《蘋果》資料室

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