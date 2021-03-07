澳洲運動員捐腦以研腦病變

澳式足球（Australian rules football）前球員亨特（Ken Hunter）宣佈，響應醫學界的呼籲，願意在死後捐出腦部，以貢獻科學研究，了解慢性創傷性腦病變（CTE）和神經病變問題。

墨爾本驗屍官上月發現，2019年車禍喪生的前球員弗勞利（Danny Frawley）生前患有腦震盪之類的疾病。而CTE往往是因為重覆受到腦震盪所致，而只可在死後解剖才能被檢驗到。故驗屍官認為，研究球員腦袋有助了解CTE和其他神經病變，呼籲他們死後捐腦。

享特效力過卡爾頓澳式足球會（Carlton），也曾是澳式足球聯盟（AFL）前身維多利亞足球聯盟 （Victorian Football League）的球員。他表示︰「我已向澳洲體育腦庫捐出腦袋，主要是為支持科學和研究……另外我覺得重要的是，知道我是否有一些認知障礙或是否患有神經退化疾病……我的家人都知道這是由腦震盪所致，而非遺傳。」

亨特指，職業生涯曾經歷至少20次懷疑腦震盪的嚴重撞擊，但從來不覺有長期影響，「我不能說我感到受損傷、有哪裏不正常，但我知道在這麼多年來，見過很多其他人受此困擾」。

敍利亞石油設施疑受導彈襲擊

衞星圖片顯示，敍利亞北部近土耳其邊境一處石油設施在上周五晚至上周六凌晨起火，敍利亞反抗軍指是俄羅斯發動襲擊，事件導致一人死亡，10人受傷。

起火處位於重鎮阿勒頗（Aleppo）東北方約75公里，曾停泊了數百輛運油車，相信該設施是受親土耳其反抗軍控制。敘利亞人權觀察組織的報告則指，一艘俄羅斯戰艦曾在地中海發射3枚導彈，攻擊該處的煉油廠及運油車。

俄羅斯支持敍利亞總統巴沙爾（Bashar Assad），但並不常發動此類襲擊，官方暫時未證實事件。土耳其國營傳媒則指，今次是導彈攻擊，但未明確指向由哪方勢力發射。

路透社／美聯社

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