澳洲SBS電視台早前決定停播中國央視（CCTV）及旗下英文頻道中國環球電視網（CGTN）節目，CGTN回應指從未授權對方轉播其節目，將會了解情況，期望有關方面「依法行事」。

SBS未停播前為觀眾提供30分鐘的CCTV普通話新聞，以及15分鐘的CGTN英語新聞，CGTN指央視於2006年跟SBS簽訂的合約，只限於免費轉播CCTV部份中文節目，未有包括CGTN的英文節目。

英國監管部門早前收回CGTN播放牌照後，人權組織「保護衞士」（Safeguard Defenders）致信SBS管理層，表示CGTN內容嚴重侵犯人權，因此作出停播決定，CGTN敦促「有關方面拋開意識形態偏見」，CGTN「堅持公平和準確報導的原則」，中國外交部亦批評SBS的決定「是典型的政治迫害」 。

CGTN補充指，現已收到法國監管部門的來信，確認CGTN的播放分配權歸法國所有，在歐洲國家的播放許可的法律問題已得到解決，德國方面已復播CGTN的頻道，對此「表示讚賞」。

澳洲SBS電視台

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