美國參議院周六通過總統拜登的1.9萬億美元（14.8萬億港元）疫情紓困方案，將交回眾議院下周審議。參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）預料眾院會通過方案，拜登會在本月14日前簽署方案。

經過整夜的馬拉松式審議，方案以50票對49票經險過關，沒有共和黨議員倒戈投贊成票。

審議過程如此漫長，不但因為民主黨為失業援助「內訌」，共和黨亦提出30幾項修訂，縱然修訂大多未獲通過。

目前方案包括總值4,000億美元（31,200億港元）的一次過每人派錢1,400美元（10,920港元）、向950萬因疫情失業者發放每周300美元（2,340港元）失業救擠、3,500億美元（27,300億港元）援助因疫苗而陷入財困的州及地方政府。

方案通過後，民主黨員鼓掌，參院多數黨領袖舒默與桑德斯（Bernie Sanders）互相擊拳慶祝。多名共和黨在票決有結果後立即離場。

由於參院通過的方案與眾議院較上月底通過的有少許分別，故方案會交回民主黨佔多數的眾院審議，通過機會很高。

路透社

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