美國參議院周六通過總統拜登的1.9萬億美元（約14.8萬億港元）疫情紓困方案，將交回眾議院審議，預計獲通過的機會非常大。最受關注的是向合資格民眾派發1,400美元（約10,920港元），預料將有2.8億人能受惠，拜登在參議院通過法案後表示，預料大部分國民本月內便可領到款項。

誰有資格取得1,400美元？

年收入不多於7.5萬美元（約58.5萬港元）的成人，或跟配偶共同收入不多於15萬美元（約116萬港元）者，又或者屬家庭戶主（head of household）的個人收入不高於11.25萬美元（約87.75萬港元）者，可獲得全數1,400美元。

年收入介乎7.5萬至8萬美元（約58.5萬至62萬港元）的成人，或跟配偶共同收入介乎15萬至16萬美元（約116萬至124萬港元）之間，以及收入不多於12萬美元（約93萬港元）的戶主，亦可獲得按比例扣減後的現金援助，但超出上限的話便不能獲得一分一毫。

有申報供養人的家長可就每名受供養人取得1,400美元，跟去年派錢不同的是，受供養人不再設有17歲的年齡上限，即使他們已成年，但仍因要讀書或殘疾而受供養，家長或監護人仍可申報，並獲得1,400美元。受養人的款項會轉賬至其家長或監護人的賬戶。

無證移民將不能獲發放現金，但已登記社會安全號碼的非美國公民則可獲派錢。

如何及何時派錢？

眾議院民主黨人表示，將在周二開始審議修訂後的紓困法案，預料拜登能於本月14日前簽署方案。參照上次派錢時，時任總統12月27日簽署紓困法案後，國稅局12月29日便已開始轉賬，估計國民最快可於3月下半個月開始獲派錢。

預料大部份人將以銀行賬戶接收這1,400美元，假如不經銀行直接領取，當局會以實體支票或扣賬卡形式發放，但速度或會較銀行轉賬慢一至兩周。

需要做甚麼才取得現金？

美國國稅局會根據對上一次登記的報稅資料處理今次派錢，已報稅的人基本上不需要再做任何動作，政府便會自動把款項轉賬至納稅人的銀行賬戶。假如在兩次派錢之間，申請人的收入或撫養人資料曾有改變，便要盡快申報。

另外假如部分人過去兩年均沒有報稅，則要自行到國稅局網站填寫電子申報表，以取得款項。

美國《洛杉磯時報》/美國《華盛頓郵報》

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