防毒軟件McAfee創辦人麥卡菲（John McAfee）被指透過Twitter推廣加密貨幣推高價格，他與顧問沃森（Jimmy Watson）被控以「抬價掟貨」（pump-and-dump）獲利，涉詐騙和串謀洗黑錢。

追隨者百萬 獲利逾億

檢察官施特勞斯指，麥卡菲、沃森和他們的「加密貨幣團隊」成員在2017至2018年間，「以欺詐手法從投資者身上大賺1,300萬美元（1.014億港元）」，「麥卡菲和沃森利用被廣泛使用的社交平台和投資者對新興加密貨幣市場的狂熱，以謊言和欺詐賺取數百萬美元」，並隱瞞收取受初創公司報酬，在Twitter為首次代幣發行推廣數碼代幣。二人同時被美國證券交易委員會民事起訴，其中麥卡菲被控隱瞞從推廣七款加密貨幣發行而賺取的2.31億美元（18億港元）。

「抬價掟貨」是指吹噓股票或加密貨幣的價值，讓賣家可以高價賣出。聯邦調查局助理局長斯威尼指這種手法已十分古老，「參與非法活動時，以新瓶包裝舊酒不會帶來不一樣的結果」。

75歲的麥卡菲於1987年創立McAfee致富，之後自封加密貨幣大師，在Twitter上有100萬人追蹤。他去年被控逃稅，10月在西班牙準備登機前往土耳其伊斯坦堡時被捕，關押在巴塞隆拿一座監獄，等候引渡審訊結果。

法新社/路透社