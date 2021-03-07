英國本月中將發表新一份國防與外交政策檢討，首相約翰遜將表明重設英國的國際重點，傾向與印太國家創立民主力量，抗衡中國威脅。英國即將派出「伊利沙伯女皇號」航空母艦（HMS Queen Elizabeth）到南海，但國防人員擔心會受到中國的網絡攻擊。

英國的國防與外交政策檢討預定3月16日公佈，之後會公佈國防指揮報告，詳述未來五年的軍事策略計劃。英國《衞報》取得文件顯示，計劃包括宣佈投入資源在「面向中國的能力」，以「更佳地理解及回應中國作出的系統性挑戰」，特別是有關網絡安全方面的問題。英國也會加強在印太地區的參與程度，派遣更多武裝力量到海外，增強努力探知、阻止和回應「國家威脅」。

中國或對航母施以「灰色地帶」攻擊

其中要解決的一大主要議題，是英國新航母「伊利沙伯女皇號」的部署細節，航母預計將駛往東亞太平洋地區，包括派遣到南海。專家們擔心，中國軍方屆時會企圖干擾訊號、發動網絡釣魚攻擊，並在「伊利沙伯女皇號」將泊岸的東亞國家散播虛假資訊。

「伊利沙伯女皇號」除了本艦，整個航母戰鬥群將包括部署美國海軍陸戰隊F-35B戰機，以及美國驅逐艦「沙利文兄弟號」（USS The Sullivans），赴東亞時會進行「航行自由」巡邏，也預定跟日本和美國在琉球群島附近演習。有退休將領表示，航母群可能會受到「灰色地帶」攻擊，「中國似乎會透過網絡攻擊來嘗試及干擾航母群，在沒有實質衝突的情況下也可能招致一些損失」。這類「灰色地帶」攻擊包括虛假宣傳，「不會擊沉航母，但是聲譽風險很高」。

約翰遜亦料公佈改革世衞計劃

國際戰略研究所智庫亞太安全高級研究員格雷厄姆（Euan Graham）表示︰「航母部署向中國展示，這非只有美國參與這場遊戲，有更廣泛的全球覺醒面對中國作出的挑戰，顯示在中國的後園中，有十分強大的跨國合作，展示出這些國家準備好直接參與其中。」

工黨影子內閣呼籲政府要務實一點，影子國防大臣希利(John Healey)表示，前一份策略檢討就「野心過大、資金不足」，最終削弱了軍隊的根基。約翰遜又會宣佈改革世界衞生組織的計劃，同時重申美國是英國最重要的盟友，為了自身利益，英國也要準備好脫離歐盟。

英國《衞報》/《泰晤士報》

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