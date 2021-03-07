日本福岡8名高中生發揮創意，把壓縮空氣引擎加到單車上，令單車最高時速可以突破60公里，獲健力士世界紀錄確認為「全球最快壓縮空氣驅動單車」。

這8名年輕人是福岡市立博多工業高等學校（Fukuoka Municipal Hakata Technical High School）的三年級學生，主修汽車工程學。他們參考前幾屆師兄的研究，創造更快速的環保交通工具。起初，他們使用電單車來改裝，但發現最高時速只得 4.5公里，較一般人踏單車還要慢。於是，他們之後決定改用單車以減輕車身重量，同時把氣箱加大一倍、改用小型電單車引擎、並修改組件形狀，終於發展到今天的研究成果。

可行駛時間仍短 實際應用尚有距離

根據去年11月的紀錄，他們改裝的引擎能夠令單車最高時速提升至 63.966公里，因沒有使用汽油作燃料，所以不會排放二氧化碳，是一架環保車輛。不過，這部創意發明尚未能夠克服行車時間不足的問題，例如以時速20公里行駛，它亦只能維持大約3分鐘，所以距離實際應用還差很遠。

18歲的研究團隊成員井上省吾（Shogo Inoue，音譯）表示︰「當成功獲得健力士世界紀錄，我們得到很大的成功感，我們得到近乎從未感受過的一份喜悅。」井上省吾打算畢業後會加入陸上自衞隊，他表示︰「我想活用這些關於汽車維修的技巧。」

日本《每日新聞》

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