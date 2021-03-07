哈里王子與夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的專訪即將播出，節目未播出前已有英國傳媒報道，梅根仍是皇室成員時曾經欺凌皇室職員，但哈里夫婦否認有關指控。《星期日泰晤士報》周日再爆料，指梅根早在婚前已要求多多，連哈里王子也變得非常暴躁，造成多次不愉快事件，大婚前肯辛頓宮有一半職員威脅辭職。

專訪於3月7日播出前，梅根已遭到連環指控，《泰晤士報》引述曾任梅根皇室顧問的消息人士指，梅根曾經欺凌兩名高級皇室職員，另一名前皇室職員亦表示受到梅根羞辱，據稱不少前皇室助手正「排着隊」控訴梅根。

毛氈「不是我要的紅色」 狂鬧助手

《星期日泰晤士報》再次引述皇室消息，指梅根與哈里大婚前已惹怒很多人。報道指皇室人員起初對於皇室又再有喜事感到高興，但這份喜悅很快便消失殆盡，形容梅根與皇室的蜜月期在婚禮前已經結束，有侍從形容當時「整個肯辛頓宮的人都處於辭職邊緣，到處都是這兩個人的『大龍鳳』。」

說到梅根婚前最廣為人知的不愉快事件，應要數到她一次要求借用女皇的頭飾，女皇御用形象顧問凱莉（Angela Kelly）回應指必須事前預約，據傳最終演變成哈里向凱莉疾呼「梅根想要甚麼就要得到甚麼」，結果惹怒與凱莉情同姊妹的女皇。另外，英媒亦曾報道威廉王子的夫人凱蒂帶同女兒夏洛特，試穿梅根婚禮的花女裙，不知為何凱蒂事後便哭了。

家人尚且如此，皇室侍從受到梅根的不禮貌對待據報更多，例如梅根與哈里訂婚後，有次在諾福克郡桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）招里哈利朋友，她要求助手為每位客人準備紅色的繡花毛氈，但梅根看到毛氈實物後，認為成品的紅色不合其心意，便對她當時的助手圖阿布蒂（Melissa Touabti）大動肝火。

婚禮聖詩班被要求編曲數十次

梅根大婚當日，聖詩班「王國合唱團」（The Kingdom Choir）在教堂大唱名曲《Stand By Me》，成為婚禮焦點之一，然而皇室高級侍從披露，「王國合唱團」也跟跟梅根有過不愉快時光。他說：「他們要為她作數十個編曲，這不會是對的。」就連廣受外界讚好、反映哈里梅根熱戀時光的訂婚訪問，也被梅根認為並不理想，一名消息人士指：「她抱怨事情進展不順利、侯賽因（Mishal Husain，主持人）缺乏投入感情、不夠溫暖。」

不但是梅根，一名皇室侍從形容，哈里在婚前數個月也明顯變得暴躁，「他那幾個月相當可怕，他變得粗魯、輕率，對很多小事也十分強調」。不少肯辛頓宮職員對梅根心生不滿，更威脅要辭職。

哈里不久後發現職員的想法，於是向所有有關職員道歉，不過梅根卻沒有這樣做，只曾於早上11時向侍從們派牛角包當作早餐，但很多人其實在早上8時開始工作，早已吃過早餐。

一位前助手坦言，皇室眾職員在梅根婚後曾嘗試與她冰釋前嫌，但梅根卻以惡劣態度回應，連哈里也因此站在皇室的對立面，並對侍從的提點充耳不聞。一位哈里好友形容道：「她改變了他，他迷失了，他是一頭被籠困著的獅子。」

據指梅根感到沒有人幫助她去適應皇室規條，早前她在專訪的預告片段中，指皇室結構不同常人想像，有很多規限。消息人士同樣澄清這不真確，強調「所有人都竭盡全力想讓她適應住在這裏，他們卻恩將仇報，一同讓我們看來像是種族主義者」，又重申皇室沒有種族歧視梅根。

消息人士形容，查理斯皇儲夫婦和威廉王子夫婦對梅根大婚前的種種事件都感到極為失落，原因是皇室訂婚無法反悔，又指哈里「不知道自己對家人做了甚麼」。

外訪失禮 向侍從指民眾守候「真蠢」

皇室職員還舉出梅根另一次失禮事件，指哈里夫婦2018年出訪澳洲及南太平洋期間，梅根看到數百人在悉尼歌劇院外歡迎她和哈里時，竟向侍從問道：「他們在做甚麼？真蠢（It’s silly）」，侍從回應指民眾是因為欽佩和支持梅根所代表的君主和機構，可是梅根仍對此感到費解。

皇室侍從批評，梅根似乎完全不理解她嫁進的是皇室家庭，「她以為自己跟女皇和凱蒂是同級數，以為世界要圍着她轉」，指梅根無法接受皇室尊卑分明的階級，因此她對嫁進皇室的期待感覺很快也消退，相反凱蒂下嫁時早已做好準備，故能成功融入皇室。

結果梅根嫁進皇室後，在皇室越來越受孤立，即使她2019年誕下兒子阿奇，但她懷孕期間不斷受網民攻擊，加上害喜嚴重，反而令梅根更不快樂，因此出現遑開念頭。

英國《星期日泰晤士報》

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