日本已有逾4.6萬人接種武漢肺炎疫苗，一名20多歲從事醫療行業的女子，在注射輝瑞BioNTech疫苗後出現嚴重過敏反應，但經藥物治療後已康復，是國內第二宗過敏反應。

日本在首波為醫療人員注射疫苗，目前注射的疫苗是由美國輝瑞及德國BioNTech聯合研發。報道指，日本截至周五下午5時止，已有超過4.6萬名醫療人員接種，2人出現過敏反應。

厚生勞動省表示，最新出現過敏反應的是20多歲的女性醫療從業人員，她在周五注射輝瑞疫苗時，曾有約25分鐘長出蕁麻疹，並在之後出現咳嗽、發燒、血壓降低、呼吸困難等症狀。她經過藥物治療後已恢復正常，醫療機構通報過敏反應「與接種有關」。

目前未知該女子有沒有基礎疾病（例如癌症、糖尿病、高血壓、心臟病、肝腎疾病或洗腎等）。厚生勞動省要求各醫療機構，如果接種者過去曾出現嚴重過敏反應，在接種疫苗後要觀察約30分鐘，至於其他接種疫苗者，至少也應觀察15分鐘。

中央社

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