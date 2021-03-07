美國紐約州長科莫遭多名女子指控性騷擾，又涉嫌隱瞞護老院感染武漢肺炎的死亡人數，相關醜聞持續擴大。美國《華盛頓郵報》接觸過他逾百名前任及現任的下屬，有員工透露科莫不時言語攻擊下屬，樂於羞辱員工，會取笑男員工不夠強悍。另外，繼早前被3名女性指控性騷擾後，科莫再有多2名前任女下屬公開指控科莫，包括一名前新聞助理及前政策及營運助手。

《華郵》嘗試接觸多名過去及現在為科莫工作的員工，談及與他一起工作的經歷，很多前幕僚及顧問稱科莫會言語攻擊下屬，部份人更指他似乎樂於羞辱員工，尤其在會議期間，他又會取笑男員工不夠強悍。兩名前男幕僚透露，曾被科莫用粗言指責，例如用女性生殖器官的粗俗說法（pu__ies）來稱呼他們、又罵「你沒種」等。

科莫在2000年前曾經任職住房及城市發展部高層，有前員工透露科莫當時的為人已經難以觸摸，有女員工形容「永遠不會知道是哪一個科莫」，例如有一次科莫在辦公室向她大吼，甚至令其他同事也前來查看究竟，「我記得當時就是十分恐怖，就像我殺了一人樣，我父母也沒有試過這樣對我大吼」。

有前政治及職業員工形容科莫是一名「微觀經理」，經常因小錯誤或分歧而公開譴責員工，但員工也尊重他的職業道德，例如當員工工作至深夜，科莫也會留下。另有前員工憶述，人們在會議時會避免坐在科莫旁邊，她見過有女員工被他弄得流淚，男員工弄得面紅，「人們對他感到恐懼，你不會忘記的，任何人說不記得都是說謊，每人都會經歷過，包括我」。不過，儘管《華郵》接觸眾多前下屬，但他們大多都要求匿名，因為仍擔心科莫可能摧毀他們的事業。

再有2名前女下屬指控遭性騷擾

科莫最近遭多人指控性騷擾，周六再有多2名前下屬公開指控。前新聞助理欣頓（Karen Hinton）透露，她在2000年12月於洛杉磯一間昏暗的酒店房，被科莫「長時間、緊密及親密地擁抱」。雖然已婚的欣頓把科莫推開，但科莫拉她回來再次親密地擁抱，「當時我在想可能發生接吻，可能導致其他事情，所以我再次推開並離開」。科莫當時仍擔任住房及城市發展部部長。科莫的傳訊總監阿傑米安（Peter Ajemian）否認欣頓指控，「這沒有發生，欣頓是知名對抗科莫的人，試圖利用21年前的虛假指控取得利益」。

另一名提出指控的是莉斯（Ana Liss），她在2013年2015年擔任科莫的政策及營運助手。莉斯表示，在奧本尼工作時遭遇不當行為，科莫叫她做「親愛的」，又問她有沒有男友。她指控科莫在一個場合上觸碰她後腰、親吻她的手，問她想不想約會，莉斯向《華郵》說：「這是不對的，真的，在任何情況下。」

科莫否認「不當地」觸碰女性

科莫上周三在記者會上否認「不當地」觸碰女性，但為交流導致女性受侵犯或痛楚道歉，他希望公眾等待由州總檢察長所領導的調查結果。科莫說：「我當時不知道會令任何人感到不舒服，我從未沒有意思侵犯、傷害任何人或讓任何人痛楚。」

科莫前女助理博伊蘭（Lindsey Boylan）上月發表網誌，指控科莫在2015-2018年她任職其助理期間，對她進行性騷擾，包括未經她同意吻她的嘴，又在一次飛行旅程中建議玩脫衣啤牌遊戲，在經過她身旁時又借意「摸我的後腰、手臂和腿」。科莫辦公室則發表聲明說，博伊蘭聲稱「有不恰當行為的指控純屬虛構」。

博伊蘭去年12月首次在Twitter上指控科莫性騷擾，她說：「紐約州長科莫性騷擾我多年，很多人都看見…我永遠無法預期會發生甚麼：我會因為工作而被質問，還是因為外表而受騷擾，抑或同一段對話中兩者都有？ 這就是多年來的情況。」科莫當時只回應說「並非事實」。

曾在科莫團隊出任行政助理兼衞生政策顧問的貝內特（Charlotte Bennett）月初發聲指科莫性騷擾，她去年11月調職，她指科莫曾「詢問她有關性生活的問題，是否奉行『一對一』關係，以及問她是否曾經與老男人有性行為」。

25歲的貝內特向《紐約時報》表示，事件發生在去年6月，當時她與63歲的科莫獨處辦公室，科莫問她在一段戀愛關係中，她是否介意年齡問題，他又聲稱自己不介意跟20多歲的女性交往，報道指，貝內特認為這些言論是「明確要求」有性關係。貝內特說︰「我知道州長想跟我上床，感到可怕的不安與恐懼。我在想如何能擺脫困境，同時也假設我的工作也完蛋了。」不過貝內特表示科莫從沒有企圖觸摸她。

33歲的魯赫（Anna Ruch）在《紐約時報》本月初刊出的訪問稱，2019年9月自己在一場婚禮遇見科莫。魯克憶述自己接待科莫時，他突然將手放在她裸露的後腰，當她推開科莫的手後，他接著又「具侵略性」將手放在她的臉頰，詢問能否親吻她，她身旁的一名友人亦聽到科莫索吻之言。魯克說：「我非常困惑、震驚及難堪，那一刻我轉過頭，無法說出一句話。」

美國《華盛頓郵報》/《紐約郵報》/《蘋果》資料室

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