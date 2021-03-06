正當緬甸軍警對反政變示威者殺紅眼，一名說客表示緬甸軍方希望改善與西方關係，並遠離中國。

以色列前軍事情報官員本梅納什（Ari Ben-Menashe）是Dickens & Madson Canada董事，曾經代表津巴布韋獨裁者穆加貝及蘇丹軍方領袖。他說，他及他的公司已獲緬甸將領聘用，協助與美國及其他「誤解」緬甸的國家溝通。

梅納什說，緬軍方將領不喜歡國務資政昂山素姬太親中，「緬甸決心親近西方和美國，而不是親中……他們不想成為中國傀儡。」

本梅納什聲稱在南韓接受訪問，說剛到過緬甸首都內比都，與軍政府的國防部長妙吞烏（Mya Tun Oo）簽署協議，如果西方撤銷對緬甸制裁，會給他一筆報酬。

美國拜登政府除了多次譴責政變，上月宣佈對緬甸軍政府的制裁加碼，凍結軍頭10億美元（約78億港元）在美資產。

本梅納什又說，他的任務是聯絡沙地阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，爭取兩國資助遣返羅興亞難民計劃。數以十萬計羅興亞人2016至2017年逃避緬甸兵濫殺強暴，大批逃到孟加拉。

緬甸軍方上月1日發動軍事政變，拘捕民選文人政府國務資政昂山素姬、總統溫敏等，軍方接管政權，頒佈為期一年的緊急狀態，指去年11月國會選舉存在舞弊，揚言一年後再辦「公平」大選。

本梅納什聲稱，軍政府可證明大選舞弊，指有少數族裔被禁投票。他沒有提出證據。

他說緬甸政變之後他兩度訪問該國，指騷亂並不廣泛，示威得不到緬甸大部份人支持。他說示威主要由警方而非警方應付。他說軍方適合監督民主回歸。他說：「他們想完全退出政壇，但必須循序漸進。」

路透社

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