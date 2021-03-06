緬甸19歲華裔女示威者鄧家希（Ma Kyal Sin）上周三在曼德勒軍警鎮壓示威期間中槍身亡。緬甸當局周五晚掘墓驗屍，試圖洗脫軍警殺人罪名，卻惹起公憤。

居民表示，至少30人周五傍晚乘軍警車輛到場，以工具挖開墳墓出棺材，將遺體放在工作台上，在頭下放了一塊磚，多名穿保護衣、看似醫生的人走近並接觸遺體頭部，從身上取出一塊東西向眾人展示，然後重新埋葬屍體。爆料人翌日拍下的照片則顯示，墳墓的水泥仍然未乾，現場有棄置的膠手套、靴、保護衣，部份染有血迹。

緬甸國營電視台緬甸廣播電視台（MRTV）周六報道，警方、法官、醫生掘出鄧家希的遺體，當場進行檢驗，發現其後腦有穿破創傷，腦中留有1.2厘米乘0.7厘米鉛塊，指出那與警方所用子彈的彈頭不同。報道又指，警方與示威者面對面，而鄧家希後腦中槍，可能由可以發射.38口徑子彈的手槍所殺，「因此，可以假設這次暗殺是不想穩定之徒所為」。

緬甸上周三大規模鎮壓反軍政府示威，造成至少38死，包括鄧家希。她據報是當地一名美髮店東主的獨生女，走上前線前曾寫下遺書，死時身穿一件印着「一切會好起來」的T恤，成為示威的烈士象徵。

當天在現場的示威者指鄧家希死時，他們正遭受實彈攻擊。路透社的圖片顯示，鄧家希死前一刻，後腦向着軍警防線。

反軍事政變網民指軍方掘出鄧家希的屍體，是對鄧及其遺屬的再一次侮辱，目的是捏造事實隱瞞真相。

路透社

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