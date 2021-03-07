武漢肺炎席捲全球，醫護人員長期承受沉重工作壓力、冒上自身被傳染風險，在前線救治患者，在抗疫戰貢獻良多。不過，英國政府建議今年為英國國民保健服務（NHS）的員工加薪僅1%，甚至低於通脹，惹來護士工會等批評加幅太少，威脅罷工抗議。倫敦一名60歲護士上月感染武漢肺炎死亡，其兒子批評政府對NHS員工的加薪幅度，是不尊重甚至「侮辱」前線醫護人員。

60歲護士烏代格巴拉（Linda Obiageli Udeagbala）上月感染武漢肺炎死亡，她已在NHS工作近20年。其丈夫弗朗西斯（Francis）是精神科護士，而她們5名子女當中，有4人也從事醫療行業，女兒凱里琳（Cheyrinne）是助產士、安杰莉卡（Angelica）是小兒科護士、兒子杰勒德（Gerard）及科林（Colin）則是精神科護士。

薪酬增幅跑輸通脹 護士被迫求助食物銀行

科林表示，母親本身有健康問題，但因為喜愛護理工作和想照顧病人，而選擇返回前線，「她喜歡所做的事，從不把此視為工作，因為她總是喜歡幫助人。作為家人，這是我們從她身上學習到的東西，她也感染我們所有人」。

科林認為，政府只加薪1%是「不尊重」，亦是「對很多護士的侮辱」。他說：「加薪總是……低於通脹，所以確實真的不算是加薪，對大多人來說似乎是減薪，有很多護士……需要去食物銀行之類求助。我認為，尤其在疫情身處前線的護士，加薪1%真的太少。你會想到政府說：『好的，護士犧牲了很多，這是我們致謝的方式。』」

獨立智庫衞生基金會研究總監查爾斯沃斯（Anita Charlesworth）警告，可能會有大量護士及醫護人員離開行業。研究發現，在武漢肺炎疫情前，每名NHS員工的薪金實際上較2011年至2012年度還要少600英鎊（近6,500港元），即使員工薪金自2011年至2012年起每年增加1.5%，仍然跑輸每年平均1.8%的通脹。

工會冀加薪回饋努力 護士罷工醫生按章工作

工會聯盟（Unison）秘書長麥克阿妮（Christina McAnea）指，待遇欠佳不只對員工不好，「也對NHS及受照顧的病人不利」，「NHS員工在整段醫療服務史的黑暗日子工作，他們期望合理的加薪去反映他們的努力」。

加薪幅度過低，恐會觸發多個醫護工會罷工。除了工會聯盟，擁有45萬名護士、助產士會員的皇家護理學院（Royal College of Nursing）亦蘊釀工業行動；代表近16萬醫生的英國醫生協會（British Medical Association）暫不打算罷工，但考慮要求會員按章工作並拒絕加班。

英國《泰晤士報》

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