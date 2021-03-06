【意見不一】被武漢肺炎疫情「囚禁」一年後，人人都渴望重享自由，隨着疫苗面世，多國有意實行「疫苗護照」制度讓社會恢復正常運作，歐盟上周亦公佈正籌備設立接種疫苗證明的機制，但世界衞生組織（WHO）專家表明對構思有疑慮，因為疫苗效力可持續多久仍不確定，而且接種疫苗後不代表不會把病毒傳播給其他人，接種疫苗不該被視為「病毒不侵」的通行證。

世衞歐洲地區辦事處主任克盧格在德國《世界報》前日刊登的訪問中指出，各國政府有政治考慮是可以理解，但世衞不建議推動「疫苗護照」制度。除了因為目前尚不清楚接種後疫苗效力能持續多久、而且接種只防止出現嚴重症狀卻未必能阻病毒傳播之外，克盧格亦批評，「未能得到疫苗的人就沒有護照」，是會令不平等的情況加劇。

冰島以色列率先實施

其實不少國家已實行這類通行證制度。冰島上月底已開始向完成接種的公民發出數碼通行證，而持有接種證明的外國人亦毋須於入境後進行隔離。巴林和以色列都設有智能手機程式，讓完成接種的公民下載，通行證列出了姓名、出生日期及接種的疫苗品牌等資料。

歐盟受到依賴觀光業的成員國壓力，上周宣佈計劃夏天前推出「數碼綠色通行證」（Digital Green Pass），恢復歐盟區內旅行，以振興受疫情重創的旅遊業。其中最急切的是希臘，已跟以色列和塞浦路斯達成「疫苗氣泡」協議，讓已接種者可免隔離檢疫。

「會浪費疫苗帶來的曙光」

公共衞生專家非常擔心疫苗面世成為各國放鬆警惕的契機，最近多國的新一波疫情正是警號。世衞緊急項目負責人瑞安前日在網上簡佈會提醒，別「以為已捱過疫情；疫情還未結束。若我們掉以輕心，各國會再爆第三波、第四波疫情」。

傳染力更強的巴西變種病毒肆虐下，過去一周巴西武肺死亡數字創新高。事實上，即使近周已有數以千萬劑疫苗完成接種，全球確診數字在連續六周下降後，上周又重現升勢。瑞安說：「若我們鬆懈起來，會浪費疫苗帶來的曙光。」

克盧格亦指出，要是變種病毒廣泛傳播，而接種工作推動緩慢，「病毒又會重佔上風」。世衞前日公佈，「武肺疫苗全球獲取機制」（COVAX）過去一周向20國交付逾2,000萬劑疫苗，未來一周將會多向31國分發1,440萬劑疫苗。不過，COVAX分發的疫苗數量只能覆蓋接受國家人口至多3%。世衞總幹事譚德塞前日就再次呼籲擁有武肺疫苗專利的公司，在疫情結束前暫時放棄有關專利，令疫苗產量和交付可以加快。

法新社/美聯社