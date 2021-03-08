泰國當局持續清算反政府示威者，司法部周一起訴18人涉冒犯君主罪「冒犯君主罪」、煽動及非法參與集會等罪名。有份被控的其中一名示威領袖帕努彭（Panupong Jaadnok）揚言，即使他們被拘禁，示威運動仍然會繼續下去。

18人全部被控「冒犯君主罪」外，3名示威領袖賈圖巴（Jatupat “Pai” Boonpattararaksa）、帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）和帕努彭被加控煽動罪，其餘15人則加控非法集會罪。泰國總檢察官辦公室副發言人副發言人表示，有足夠證據顯示被控者違法。

３名示威領袖保釋被拒

法庭同日處理他們的保釋申請，「人權監察」（Human Rights Watch）表示，三名示威領被拒保釋，已轉送監獄。

有份被控冒犯君主罪的帕努彭表示，對面臨監禁並未感到擔憂，「我們的運動只是開始，即使沒有我們，還是會繼續下去」。

泰國去年7月掀起連場反政府示威，成千上萬年青人走上街頭，要求軍方出身的總理巴育下台、制訂新憲法及限制王室權力。運動打破批評皇室的長年禁忌，因為「冒犯君主罪」嚴禁民眾批評或侮辱泰王，違者最高可被判監15年。根據泰國人權律師團體統計，自去年11月起，至少有63人被控冒犯君主罪。

路透社

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