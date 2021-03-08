南韓自上月起接連出現市民接種武肺疫苗後死亡案例，惹來關注。南韓衞生部門周一表示，8宗死亡案例的死因與疫苗「沒有因果關連」，另有3宗仍在調查。當地多間工廠和宿舍的外地勞工近日爆疫，當局下令近10萬名外勞接受病毒檢測。

截至周日南韓已為31.7萬人注射疫苗，8宗已完成調查的死亡個案均有長期病患，例如心臟病和糖尿病，他們接種阿斯利康藥廠的武肺疫苗後死亡，但並無出現嚴重過敏反應。

南韓疾病預防控制局（KDCA）負責人鄭銀敬周一在記者會表示︰「我們暫時的結論是，他們所出現的不良反應及死亡很難與疫苗有關連。」

京畿道下令外勞兩星期內強檢

與此同時，南韓接連錄得多宗外地輸入個案，多個工廠和宿舍爆發疫情，京畿道更是重災區。東豆川市至少151名外籍居民的檢測呈陽性，南楊州市一個塑膠工廠宿舍也有逾百人確診。

當局開始巡查1.2萬個有外勞的工作場地，鄭銀敬表示外勞的工作環境和共用宿舍增加感染風險，「但很難在很早就發現患者，因為他們使用醫療資源和檢測的渠道有限，而且有人是非法居留」。

京畿道政府已下令約8.5萬名外地勞工兩星期內進行武肺檢測。位於南韓中部的工業城市陰城郡和鎮川郡，相繼有玻璃工廠和食品加工場爆疫後，當局亦要求約9,500名外勞接受檢測。

路透社／韓聯社

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