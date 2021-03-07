緬甸軍政府打壓民眾不言休，日間暴力對付示威後，晚上又出動大抓捕，前晚在仰光多區向民居開槍兼周街拘人，全國民主聯盟多人被捕，有人在拘留中死亡。但民眾抱着寧死不屈抗暴政的決心，數以萬計人昨日繼續在全國多個城市上街反對軍方政變，據報古城蒲甘有至少兩人中彈重傷。主要工會聯盟號召民眾今天全國大罷工。

國營報章昨日威嚇民眾「別參加示威，以免孩子前途盡毀」，但全國至少六個城市繼續有集會，仰光至少有七場，當中北奧加拉巴鎮的示威，有結他和鼓伴革命歌曲聲；但曼德勒有僧侶參加的和平靜坐也吃催淚彈，當地至少70人被捕，北部臘戍（Lashio）閃光彈和催淚彈四飛。多則社交網貼文指警方在中部古城蒲甘（Bagan）射實彈；法新社則引述救援人員指有19歲青年下巴中槍，一名女性左腿被膠彈擊中。

「殺人像殺雞般」隨意

仰光的示威領袖貌桑哈直言面對暴政寧死不屈，「我們願意為國捐軀」。他說：「情況糟過上次軍政府統治，我們必須反抗。我們相信只要跟年輕人攜手爭取就會得勝。」土瓦市一名示威領袖亦怒斥軍方「殺人變得像殺雞般」隨意，所以不能坐以待斃「必須奮起反抗」。

前晚軍政府突擊搜捕反對派，仰光多個地區居民都目擊有警察和士兵出動拘人，原國務資政昂山素姬的全民盟據指多名成員被捕。一名去年11月大選當選的議員昨在facebook貼文，指全民盟競選經理、58歲的欽貌喇（Khin Maung Latt）在仰光的班貝丹（Pabedan）被捕，拘禁期間死亡。路透社指從照片可見他頭部纏布有血迹。政治犯援助協會人員指他遭嚴刑拷問。

全民盟議員亦指全民盟律師貌貌（Maung Maung）是軍方搜捕目標，但軍方未能找到他，「就把他兄弟倒吊起來毒打了一頓」。仰光皎達大鎮（Kyauktada Township）至少三人被捕。網媒發片顯示士兵毆打平民。另一網片顯示女性驚惶呼喚：「他們在抓我父親和兄弟，有人來幫我們嗎？別抓他們啊！」

統計拘捕人數的政治犯援助協會亦未知前晚被捕數字，但肯定軍警濫用暴力：「被拘者被警棍軍靴狠狠招呼，再被拖上警車……安全部隊人員更向民居開槍，損毀多間房子。」

軍人穿警服 躲警後開槍

當局未回應傳媒就前晚行動的查詢。軍方日前再被揭手段不光彩，自由亞洲電台訪問一名上周叛逃的緬甸警察說，軍方一再讓士兵穿警察制服來掩飾身份，又「拿我們（警察）做人盾」，躲在警察後面向示威者開槍。

路透社/法新社/英國《星期日泰晤士報》