擁有英國和伊朗雙重國籍的女子扎克哈里—拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）在伊朗被控間諜罪，5年刑期屆滿，周日獲撤銷軟禁。然而，她將於下周日（3月14日）為新一輪指控而要再次上庭，包括參與反對伊朗的宣傳活動。

她的律師凱爾馬尼（Hojjat Kermani）表示，扎克哈里—拉特克利夫之前有關陰謀推翻政權控罪的5年刑期已經完結。雖然她去年獲最高領袖哈梅內伊特赦，但之後被安排戴上電子腳鐐，在其位於德黑蘭的父母家中軟禁。

英國外相藍韜文表示，歡迎伊朗當局解除扎克哈里—拉特克利夫的電子腳鐐，但伊朗對她的持續待遇是不能容忍，她必須被准許返回英國，盡快跟她的家人團聚。藍韜文續指，英方會繼續盡力實現這目標，以「最強而有力的方式」向伊朗表達她持續被禁制的行為是不可接受。

早在2017年10月，伊朗已經威脅對扎克哈里—拉特克利夫作出新一輪指控，其後引發外交風波而暫時作罷。

扎克哈里—拉特克利夫2016年4月2日在德黑蘭機場被捕，她當時為英國路透社屬下的慈善部門「湯森路透基金會」（Thomson Reuters Foundation）工作，被捕理由是牽涉國家安全。被捕後，她進行過兩次絕食抗議，更出現驚恐症、失眠、肩痛和經常有意自殺。但礙於伊朗不承認她的雙重國籍，因而拒絕英方領事介入。

美聯社／英國《衞報》

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