（北美通訊）美國洛杉磯在3月7日（星期日）下午有快閃遊行及集會，聲援香港47名被捕民主派。協辦團體洛杉磯香港論壇發言人林先生表示，今次快閃集會刻意在當地名勝聖莫妮卡（Santa Monica）舉行，期望讓更多美國人了解47名香港民主派人士所面對的政治逼害。有參與集會的香港年輕人認為，當香港已經不再是香港的時候，集會是海外香港人最低限度的事，在當地為香港人發聲。另外，三藩市灣區的香港人團體「美國香港人會館」亦於同日去到中國領事館門前集會，示意支持民主的聲音不會被禁絕。

駐洛杉磯記者：黃智斌

過百人的遊行隊伍在下午2時從聖莫尼卡的旅遊購物區一直遊行到海灘，當隊伍高叫「Free Hong Kong Democracy Now」的口號時，沿途不少旅客一同和應，甚至有當地人加入隊伍。洛杉磯香港論壇的林先生說：「這次我們選擇遊客區是希望再次把香港議題帶出華人社區。今天的遊行途中，我們遇見許多非中國人的遊客。他們趁著週日走出來，周圍遊走，呼吸新鮮空氣。他們看見我們的時候，也不斷有人走來問我們，香港發生甚麼事。還有他們可以透過哪些渠道可以繼續留意香港的資訊。這對我們來說是相當鼓舞。」

有份參與集會的當地香港人Justine表示，過去一年的肺炎疫情令不少香港人無法回港。她認為這次遊行集會「是海外香港人最基本可以做到的事去幫助香港人。因為我始終覺得，這一年多以來回不了香港，難得在這裡有活動，我都會盡量參與。因為連香港人也不幫助香港人，我們會孤立無援。」

遊行隊伍中，除了許多香港移民以外，也有台灣和中國移民參與。全美台灣人權協會會長李賢群在接受訪問時提到：「今天台灣和香港遭受到共產黨前所未有的威脅，這等於是74年前台灣228事變的前奏。」因此，他認為台灣和香港是共同面對中國的威脅，而參與這次遊行集會是希望能夠讓美國的公民社會更關注香港議題。

在三藩市灣區，亦有數十人出席「美國香港人會館」主辦的集會，他們遊行到駐三藩市中國領事館門前示威，示意支持民主的聲音不會被禁絕。活動的召集人稱：「很多香港人及我們世界各地的支持者都正採取行動，要求釋放四十七名社運人士。我們亦希望出一分力，為反對集體拘捕而發聲。」他又指今次檢控是荒謬及受政治動機所操控，集體拘捕是中共為清除威脅到「一黨專政」的勢力的手段。

美國香港人會館代表指：「（中共）可以用寒蟬效應來控制言論，不過仍身處擁有言論自由國度的我們，將會繼續批評該政權，並揭露其違反普世價值的罪行。」

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