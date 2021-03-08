（北美通訊）北美地區多個城市在本周末相繼舉行集會活動﹐聲援47名因參與去年加民主派初選耐於上月28日被捕，控以串謀顛覆國家政權罪的人士。多倫多快閃集會的主辦單位表示﹐將繼續遊說加國政府採取更寬鬆的政策以援助有需要的港人離開香港﹐同時又呼籲加拿大政府應正視中共侵犯人權的行為，並予以制裁。有參加集會人士希望活動能起正面作用﹐為在家鄉的同路人打氣。

駐多倫多特約記者：馮樂怡

周日快閃集會於萬錦市千禧公園（Millennium Park）進行。受疫請影響﹐萬錦市所在的約克區現為「安省五色抗疫分級制」中的紅色管制類別﹐戶外聚會不得超過25人。集會現場有警員駐守﹐公園保安亦不時巡邏點算人數；雖受抗疫政策所限﹐但仍有逾50人出席﹐他們高舉標語並高呼口號。為免在場人士逗留時間過長而受票控﹐集會只進行約15分鐘就宣佈結束。

活動主辦單位港加聯主席馮玉蘭表示﹐希望活動能帶出信息予仍身處香港抗爭的民主人士﹐表達國際線對香港絕不放棄的態度﹐她又強調﹐是次起訴是對公民政治權利的踐踏﹐國際應予以譴責﹐「其實這次利用國安法來搜捕大批人士﹐和控告他們顛覆國家政權﹐是一個莫須有的罪名。中共政府和香港的傀儡政權﹐完全無視了國際社會、公約、甚至一國兩制、港人治港、高度自治等等的承諾。所以這個時侯加拿大和國際的公民社會﹐必須要強烈譴責是次的大搜捕和無理控告。」

移居加拿大逾三十年的Anna，自2019年底起已積極參與聲援香港的活動﹐今日亦與丈夫一同出席集會。離港多年仍緊貼香港社會事，Anna感嘆對現時的香港感到陌生﹐「無論是政治方面、司法制度﹐港人的言論自由、集會自由等等﹐全部都崩潰了﹐是很粗暴的在踐踏香港的法治。」對香港政府感失望的Anna直言﹐現時已沒有再回港的打算﹐希望香港人能保重自己﹐堅守信念。

另一集會人士Karry透露他的摯友，亦因在香港積極參與政治運動而被囚禁﹐「在以前﹐香港的確有言論自由。但他現在只不過是提醒大家認清共產黨的邪惡﹐就被捕了。」他批評中共欺騙港人﹐「參加遊行示威本是基本法所允許的﹐但現在中共撕破臉皮﹐基本法所承諾的無一實現﹐欺騙了新一代的香港人﹐他們該如何打算？」年他自言已屆古稀之年﹐無力站得太前﹐故參與集會﹐但願能略盡綿力幫助香港年輕人。

集會中不乏年輕家庭﹐剛為人父的阿誠就帶同妻女參與活動。阿誠早年於加拿大留學後移民﹐曾回流香港工作﹐2019年烽煙四起的日子﹐他亦共同走過，曾化身「家長」接載「小朋友」。最讓阿誠動容的是香港年輕人的成熟懂事﹐「接載他們走的時候﹐到半途他們會說『哥哥﹐你在這裡放下我就可以﹐你回去接其他人吧』﹐香港人真的很好﹐在危難之中更能見到香港人的善良。」雖已盡力參與援助﹐阿誠仍對「手足」感到虧欠﹐「當時看見有一些『小朋友』來不及走﹐或者是自己的車已經載滿人﹐會覺得自己幫不了他們很沒用。我不會說他們在做很傻的事﹐反而是會責怪自己幫不了忙。同時會覺得有很多事情，本來與他們無關﹐為甚麼反而會是他們在幫我們反抗？」

阿誠感慨香港是自己的家﹐本打算退休才回到加拿大。然而去年喜添一名家庭成員﹐為女兒的成長和將來﹐阿誠不得不提早再回流加國。雖然身在多倫多﹐但阿誠仍心繫香港﹐但凡能抽出時間，皆會舉家出席當地的聲援活動﹐此外﹐他亦希望在安定好生活後能協助「手足」來加﹐「希望可以支援他們﹐或者是協助他們暫時離開香港等等﹐都是能幫忙的就盡量幫。」他寄語「手足」要保留實力﹐有能力走的就先離開﹐「大家心裡面還是有一團火﹐不要覺得現在沒有什麼作為就代表不支持﹐只是不想大家作無謂的犧牲。」

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