美國網媒Axios引述消息指，美國總統拜登最快下月在白宮會晤日本首相菅義偉，是他上任以來首次與外國領導人當面會談。不過日本內閣官房長官加藤勝信周一表示，尚未決定菅義偉訪美時間等詳情。

報道指是拜登邀請菅義偉赴美，標誌着華府在疫情下的外交政策逐步回復正常，也在於讓盟友和包括中國在內的潛在對手知道，美日聯盟仍是二戰戰後太平洋安全架構的核心。

加藤勝信周一回應稱，目前菅義偉具體的訪美行程表等仍未決定好，對於菅義偉訪美或美日領導人會談，將視乎武漢肺炎疫情盡可能安排早一點進行。

英媒︰美日印澳下周舉行領導人峯會

另英國《金融時報》周日報道，拜登預料下周召集首次美、日、印、澳四國領導人峯會，將是拜登上任以來主持的首次峰會。報道指澳洲總理莫里森上周五（5日）證實有關消息，但未說明具體時間，僅稱「這將是4位領導人、四個國家為印太地區的和平、繁榮和穩定進行建設性的合作」。

美日印澳四國上月舉行「四方安全對話」（Quad）外長級會議，《金融時報》提到印度對Quad的態度近期發生轉變，主因是中印邊境的緊張局勢。

路透社周日引述印度政府匿名消息人士指，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）可能在下周訪問印度，將是拜登政府高級官員首次訪印。報道稱奧斯汀此行重點是加強美印合作，以對抗中國在亞太地區日益增長的勢力。

美國網媒Axios／中通社／中央社／路透社

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