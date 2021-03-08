（北美通訊）美國紐約於周日（7日）有約二百人齊集在時代廣場，參與抗議香港2.28大搜捕的集會，除了在美港人外，亦有來自西藏、 緬甸及加泰羅尼亞的民間代表到場聲援。集會人士除了高叫口號，亦舉起47名被捕民主派人士的照片，並逐一讀出他們的名字，希望令更多人關注香港的情況。

紐約特約記者：何潤琪

三年前有份在立法會補選中為區諾軒助選的Nicole，穿著助選團隊的綠色外套，憶述當年擊敗民建聯令她滿懷希望，可惜今非昔比，「到了今天，我在Facebook上被一些香港朋友刪除，連美國人也不敢透過WhatsApp與我通訊，因為他們很害怕被監控，甚或是與說錯話的人扯上關係，這並不正常，我們不要忘記這點。」

集會主辦組織「NY4HK」負責人楊錦霞坦言，曾因為辛苦而萌生放棄社運工作的想法，但「當合上眼見到被捕人士及無名無姓的手足，就成了我的動力。」她發言時一度感觸哽咽，「想到未來五年甚至十年，都可能見唔到好友黃之鋒，實在傷心。」她希望集會能給大家一點點力量，呼籲「能做多少算多少」。

撐港組織Lion Rock Cafe代表Candy表示，深深明白到每天面對香港崩壞的新聞難免沮喪，但她勸勉港人，指「成功首先要正面的思想，行動一點點的推進，要珍惜自由的空氣」，她亦「希望大家都關注緬甸、西藏、泰國、亞美尼亞，他們都有香港可以學習的地方。」

在美港人Howard表示出席集會人士眾多「大家心情會好一點」，畢竟「現在不是很多人關心香港的事情」，他認為「以歷史的潮流來看，極權可能得意一時，但只要我們齊心合力，有一日香港總會從極權走向民主政制。」

人道中國創辦人周鋒鎖發言時呼籲「國會盡快通過香港人特殊庇護的法案，而反共的組織聯合抵制裁2022 年（北京）冬季運動會」。他直指中共拘捕47港人沒有合法性，亦希望「香港海外的團體可以成立一個流亡議會」，能像西藏人一樣在海外有自己選舉的代表。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android