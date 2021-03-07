美國參議院前日通過總值1.9萬億美元（14.82萬億港元）的拜登政府疫情紓困方案，最快明天交眾議院表決，料本周可由總統拜登簽署落實。當局將會向每位合資格美國人派發1,400美元（1.09萬港元），原本月中屆滿的每周300美元（2,340港元）失業救濟金也會延長至9月初。

料拜登周內簽署落實

民主、共和兩黨在參院勢均力敵，但共和黨人沙利日要為外父奔喪，缺席了上周六的表決，讓方案成功以50票贊成及49票反對的簡單多數過關，毋須身兼議長的副總統賀錦麗投下破僵局的關鍵一票。方案在民主黨佔多數的眾院再通過已無懸念，難怪總統拜登承諾「支票本周便會送到陷入水深火熱的美國人手上」。

美國2月就業數據顯示，市場比去年同期仍少近1,000萬個職位，但近日債息上揚，引發市場憂慮繼續大開水喉會刺激通脹，隨時反噬經濟復蘇的苗頭。因此這份由民主黨提出的史上第二大規模救市措施，僅次於是去年的2萬億美元（15.6萬億港元）方案，不但惹來共和黨人反對，連民主黨內亦矛盾重重。

為免新方案在參院觸礁，拜登政府向民主黨內主流的溫和自由派承諾會審慎理財。參院通過的方案，排除了民主黨激進進步派早前在眾院方案中提出的兩大建議，包括把最低工資大幅增至每小時15美元（117港元）及每周失業救濟金提高至400美元（3,120港元）。

美聯社