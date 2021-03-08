英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴兼好友奧花雲費專訪，梅根在節目中講述她在皇室遇到的委屈及壓力，又說皇室內部歧視兒子阿奇（Archie）的膚色等。有皇室專家批評這場訪問「自我放縱」及「自私」，相信英女皇伊利沙伯二世會被「徹底摧毁」。

皇室傳記作家喬布森（Robert Jobson）形容訪問從頭到尾都是一場表演，兩人「自我放縱」及「自私」、「不尊重我們的國家」。喬布森指哈里夫婦提出了很嚴重的指控，並知道皇室不能反擊，整個訪問都不尊重英女皇及攻擊君主制，「對英國人民的侮辱」。

喬布森說兩人指控皇室種族歧視，但沒有說出是何人，又在沒有證據下批評英國傳媒種族歧視，根本是懦弱的行為。

指訪問幾乎抨擊整個皇室

皇室新聞編輯邁爾斯（Russell Myers）稱，這是他看過最特別的電視節目。邁爾斯形梅根是年輕、軟弱的女性，她揭露的經歷令人悲傷，但同時認為兩人要認真看待在訪問中提及的內容，也要解答一些問題。邁爾斯又說當英女皇看到訪問將會被「徹底摧毁」，「他們幾乎抨擊所有皇室成員」。

皇室傳記作者作者萊文（Angela Levin）對梅根的批評感到意外，萊文指她的敘述聽起來像身處監獄，「她說沒有人理會她，但哈里在她身邊。英女王派遣最值得信賴的助手之一給她，很難說沒有人（幫助）」。

預測哈里將來會後悔受訪

梅根在訪問中透露自己精神健康開始出現問題，曾經向皇室尋求協助卻沒有回音，最終導致她萌生自殺念頭，形容自己「不想再活了」。萊文稱聽到梅根有自殺念頭感到沮喪，指哈里也試過在母親戴妃離世後尋求協助，「我簡直不敢相信哈里沒有協助，這是一個災難性的事情」。萊文相信哈里數年後將會很後悔進行今次訪問，「他們欠缺情商」。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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