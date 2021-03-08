高級餐廳的常見菜式鵝肝或從英國餐單上「絕迹」。英國早於2006年為保護動物權益，禁止強行餵飼鵝鴨，在今年正式脫歐後，英國政府據報正計劃立法全面禁止鵝肝進口。

環境、食物及鄉郊事務部發言人表示，內閣正草擬法案堵塞漏洞，防止鵝鴨肝經任何渠道進口英國，「政府已表明使用強餵鵝鴨方式生產的肝產品，嚴重違背動物權益，而且這做法在英國已被禁止。政府正考慮針對鵝肝採取進一步行動」。

圖徹底結束英國鵝肝市場

報道指，現屆政府希望在目前國會任期內完成立法，徹底結束英國的鵝肝市場，而此舉在歐盟是不太可能發生。

善待動物組織總監艾倫（Elisa Allen）對消息表示歡迎，「如果用四個詞語形容鵝肝生產，應該是『荒謬』、『殘忍』、『噁心』、『不難接受』，一旦人們明白到這代表把管道塞進鵝鴨的喉嚨，然後把大量飼料灌進胃裏，經常在牠們敏感的頸項撕出洞口，有時令牠們內臟斷裂，人們就會反感」。她認為下一步應向英國以外的地方推動這項政策。

目前英國每年進口估計達180至200噸鵝肝，全球市場價值高達8億英磅（約86億港元）。英國於2006年訂立的動物福利法（Animal Welfare Act 2006），表明對動物造成不必要的痛苦將被視為刑事罪行後，有食肆和商店響應並自發停止出售鵝肝。

英國米芝蓮餐廳大廚克利福德2008年將鵝肝從餐廳菜單剔除；現任環境食品與鄉村事務部大臣高仕文（Zac Goldsmith）多年來爭取禁止鵝肝，2013年起遊說英國倫敦老牌百貨商場Fortnum & Mason停止出售鵝肝。直到今年，Fortnum & Mason宣佈決定停售鵝肝。

英國《泰晤士報》

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