現時不少遊戲加入「課金」系統，玩家要額外付費來抽取隨機的裝備或卡牌等，變相鼓勵賭博。風靡全球的電子足球遊戲系列《FIFA》也加入了抽球員卡系統，英國《星期日泰晤士報》調查發現，有青少年為了抽中心儀的球員卡而大灑金錢，更因此負債2.5萬英鎊（近27萬港元）。

現年23歲的基茲坦（Lex Kiziltan）第一次玩《FIFA》是13歲時，他每天花費大量心神在抽卡，好讓他組成一支心儀的球隊，可是現實中越高評價的球員便越難抽中，因此為了獲得更好的球員，有時一個晚上可以花費500英鎊（約5,350港元）。他坦言迷上了這個感覺，就像睡房內有一部老虎機，形同賭博。基茲坦起初是用母親的信用卡，後來他踏入社會工作成為廚師，便用其工資來抽卡。可是，他逐漸不能自插，當意識到自己成癮時，他已背負著2.5萬英鎊（約27萬港元）的債務，甚至有過輕生念頭。

抽卡系統獲暴利 宣傳策略致玩家沉迷

《FIFA》是全球最暢銷的電子足球遊戲，估計全球擁有超過1億玩家。對於開發商EA Sports來說，遊戲中的抽卡系統有如一隻「金蛋」，據指這個系統佔該公司去年淨收入27%，去年12月的活躍現家突破600萬人，是史上最多紀錄，英國便是其中一個最大市場。

EA Sports的宣傳也相當有效，會跟人合作拍攝YouTube影片，內容往往充滿戲劇性，令人看後不禁想繼續「課金」。EA Sports又會推出很多不同頭銜、特別活動和限量版球員卡等，讓人禁不住誘惑再次付錢，玩家尼爾（Lui Neill）形容「本質上就像毒品一樣」，「100%令人上癮」。YouTuber查爾斯（John Charles）拍攝了一條有關《FIFA》成癮的短片後，很多人紛紛留言稱花費了數千元抽卡，查爾斯直言：「最瘋狂的事情是，《FIFA》每年都會發佈新一系列，這些卡的貨幣價值將會歸零。」

易發展成賭博習慣 當局禁加入抽卡

賭博健康聯盟（Gambling Health Alliance）最近對年輕遊戲玩家進行的調查發現，四分一受訪者承認沉迷抽卡，四分三人則指「課金」容易引致他們在成年後參與賭博，多於十分一人更稱因「課金」而負債累累，甚至要把房屋抵押還債。

慈善機構「青年玩家和賭徒教育信託」（Young Gamers and Gamblers Education trust，YGAM）的布利斯（Daniel Bliss）表示，學校要求獲得跟課金成癮相關支援的請求大大增加。他指遊戲可能為兒童提供社交機會，但也有機會讓他們陷入賭博，「以30英鎊購買遊戲，最終花費300英鎊」。前英格蘭21歲以下國家隊射手索德爾（Marvin Sordell）也曾經沉迷當中，現年30歲的他目前擔任YGAM大使，直言《FIFA》這個系統跟賭博無異：「我曾在拉斯維加斯玩21點，這感覺就跟你坐在那裡，看著荷官發牌，等待開牌一樣。」

英國國會議員哈里斯（Carolyn Harris）把情況形容為「剝削性」，有如教導兒童為無法保證結果的事情付錢是沒問題。當局已就這議題展開諮詢，並就《賭博法》進行審查，預料今年年底發佈白皮書。其他國家也早已採取了行動，比利時在2018年將遊戲內的抽卡系統歸類為賭博，禁止18歲以下的人參與，導致EA Sports在當地版本完全移除了這系統。荷蘭博彩管理局亦宣佈該公司違反賭博法，指是未經許可的「博弈遊戲」，並判處罰款每周50萬歐元（約460萬港元），直到解決違法事項。

EA Sports否認遊戲存在賭博成分，並引用賭博委員會的一項說法指，除非所抽的內容能夠兌換金錢，否則不應視為賭博。公司發言人又指，大多數玩家獲得高階球員卡都是透過在遊戲完成特定成就，而用戶亦可以通過遊戲內的新工具Fifa Playtime限制消費。

英國《星期日泰晤士報》

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