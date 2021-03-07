英媒分析指今次哈里和梅根接受奧花雲費訪問，是由英國皇室成員變成荷李活名人的「象徵性時刻」，並引述美國學者指是完成「轉型儀式」。

英國白金漢宮上月宣佈哈里和梅根完成一年過渡期後，不會重拾皇室職務，亦即兩人與兒子阿奇正式脫離皇室。與此同時，兩人已與串流平台Netflix和Spotify簽署報酬可觀的協議，並就美國多個極受爭議的議題發聲，包括種族歧視、警暴以至投票權。

美國《People》雜誌在1月的封面故事中，形容兩人為「進步派」的夫婦「永遠地改變了皇室」並繼續「為皇室帶來衝擊」。

今次是兩人脫離皇室後首次訪問，且是由名嘴奧花雲費操刀。雪城大學紐豪斯公共傳播學院電影及電視學系教授湯普森（Robert Thompson）指，兩人「面對離開舊領域並踏入新領域」，需要完成「轉型儀式」，「一個在黃金時間播出的奧花雲費訪問，或許是其中一個極具象徵性的時刻，因為奧花雲費永遠是有關再創造」。

梅根被指有潛質選總統

英國公關博科夫斯基（Mark Borkowski）相信兩人與皇室正式分道揚鑣，會給予兩人所需的自由以更現代的手法重新塑造形象：「他們正在路途上，要怎麼走取決於得到甚麼動力，是有關於她15年或20年後可成為怎樣的人。她或許可參選總統？我認為她有機會。」

英國《衞報》