英媒分析指奧花雲費過去訪問名人時都以「你還好嗎？」這樣問候的形式發問，使對方放下戒備，盡訴心中情，相信哈里和梅根在今次訪問中對這一套亦會受落。

助哈里梅根搵屋

67歲的奧花雲費自稱在1986年至2011年期間曾訪問超過3.7萬人。英媒指她備受明星名人歡迎是由於她有權有勢，據報身家值27億美元（210.6億港元），有自己的影視王國，社交網上追隨者過千萬。她在訪問中常像朋友般讓對方敞開心房。她被問及訪問技巧時曾透露，「每個人都想被看見和被聽到所說的話」，名人跟所有人一樣緊張，「每次訪問結束後，他們都會問：『剛剛這樣可以嗎？』」

奧花雲費跟哈里和梅根更有私交，兩人當初赴加州時先助他們找臨時住所，現在於聖巴巴拉成鄰居，更有交換聖誕禮物。

奧花雲費多個明星訪問也成為經典。已故美國歌手米高積遜1993年受訪時首次開腔講述對父親的恐懼和皮膚變白的原因，指自己患白蝕，又承認父親曾打他。

美國名嘴艾倫迪格納絲（Ellen DeGeneres）曾在訪問中出櫃；影星湯告魯斯則向姬蒂荷姆絲示愛；已故樂壇天后雲妮侯斯頓在訪問承認曾吸食可卡因，並指控前夫精神虐待；美國單車手岩士唐承認服禁藥贏出比賽。

英國《星期日泰晤士報》/《每日電訊報》