Moderna武漢肺炎疫苗和輝瑞及BioNTech共同研發的疫苗，同樣需注射兩劑維持效用，部份美國國會成員近日引用初步研究指，注射一劑疫苗已足夠有效，呼籲當局改為只打一劑，加快美國的接種進度。

7名國會議員兼醫生上周去信衞生及公共服務部署理部長科克倫（Norris Cochran），呼籲部門「考慮盡快發佈修訂的緊急使用授權」，批准只注射一劑輝瑞-BioNTech疫苗及Moderna疫苗。

美國食物及藥物管理局海外疫苗中心總監馬克斯（Peter Marks）說：「重要是確保疫苗獲食物及藥物管理局批准，預防武漢肺炎、相關入院及死亡。」食物及藥物管理局去年批准兩劑份量的Moderna疫苗、和輝瑞及BioNTech共同研發的疫苗，最近也批准使用強生（Johnson&Johnson）的一劑份量疫苗。

建議遇專家阻力

不過，食物及藥物管理局及國家衞生研究院的政府高級科學家認為改變沒有必要，指起初批准疫苗是建基於注射兩劑的效用數據。科學家指接種一劑或能提供短期保護，但長期保護作用成疑。

另一名政府高級醫生表示，疫苗的保護時間對抵抗變種病毒尤其重要，包括在美國、英國及南非出現的變種病毒，「我認為最好是盡可能讓人們達到最高水平的免疫力」。

美國《華爾街日報》

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