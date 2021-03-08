英國哈里王子及太太梅根接受美國名嘴兼好友奧花雲費專訪播出前夕，哈里夫婦和英國皇室已隔空交火。英媒早前報道揭發梅根欺凌皇室職員，白金漢宮馬上回應表示關注並着手調查。美國有線新聞網絡（CNN）評論指，由英皇室冷處理安德魯王子性醜聞的取態，可以見到皇室應對今次哈里梅根受訪上的「虛偽」。

英國《泰晤士報》早前引述皇室消息，指控梅根曾欺凌及羞辱高級皇室職員，梅根發言人批評是一場「精心計算的誹謗」。CNN評論指對比起其他更具爭議的事件，尤其是英女皇兒子、安德魯王子的性醜聞，白金漢宮今次回應顯得強烈。有報道亦形容英皇室在這兩件事上顯得「雙重標準」。

安德魯被指曾與未成年少女發生性行為

安德魯王子於2019年接受英國廣播公司新聞節目《新聞之夜》（Newsnight）訪問，承認是孌童富商愛潑斯坦的朋友，更被指控曾與未成年少女發生性行為。事件雖然轟動，安德魯亦於2019年11月辭去皇室公職，但皇室一直只作出簡短回應，稱「約克公爵（安德魯王子）被近日愛潑斯坦被控犯罪的報道所震驚」。

此外，英國《每日電訊報》去年7月亦披露，早於2002年，愛潑斯坦紅顏知己馬克斯韋爾在安德魯王子安排下遊覽白金漢宮，更坐在英女皇座位上。但當時白宮漢宮和安德魯的發言人均拒絕評論事件。CNN指儘管圍繞安德魯王子的醜聞事態嚴重，白金漢宮從未發佈聲明破壞其作為受家庭支持的皇室成員，亦盤算要將尷尬程度減到最低。

哈里不再受皇室支持

文章提到皇室和英女皇所重視的價值觀，是要對皇室忠心和服從，這點往往被傾向渲染公眾愛戴皇室的英國傳媒放大。哈里如今明顯不再得到皇室支持，或許他感受到傳媒帶來的壓力，他將梅根和已故的母親戴安娜王紀作比較。梅根宣佈懷有第二胎，雖普遍獲得正面回應，但亦受到一些英國小報「殘忍否定」。

評論又指曾在英軍服役十年、兩度被派駐到阿富汗的哈里，上月被白金漢宮裭奪軍銜，顯示對於皇室而言，哈里比醜聞纏身的安德魯王子更不具價值。

在哈里和梅根與奧花雲費的專訪出爐後，大量傳媒勢必蜂湧報道，又會質疑哈里夫婦可信程度。CNN指只要安德魯王子繼續得到英國皇室全力保護，皇室對梅根涉嫌欺凌的關注，只會繼續顯得虛偽。

美國有線新聞網絡

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