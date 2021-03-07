瑞士周日公投通過禁止在公共場所蒙面，包括使用穆斯林婦女穿的罩袍（burqa）或全臉面紗（niqab）。

公投結果是51.2%支持對48.8%反對。

公投議題由右翼瑞士人民黨（SVP）提出，以「停止極端主義」為拉票口號。即使這項「禁止蒙面」公投未提及遮住整張臉的罩袍或是只露出眼睛的niqab，但議題的焦點呼之欲出。

瑞士一個主要伊斯蘭團體則形容是對穆斯林「黑暗一天」。

即使在瑞士街頭穿着罩袍的穆斯林婦女相當罕見，但其他歐洲國家以及部份以穆斯林為主國家通過類似禁令之後，瑞士國內亦已辯論多年，

瑞士各城市可以看到上頭寫着「禁止激進伊斯蘭！」和「禁止極端主義！」的贊成陣營海報。反對陣營的海報則寫着：「向荒謬、無用、恐伊斯蘭的『反布卡法』說不。」

公投過關，意味在公眾場合，無論是在商店或鄉間的露天空間，都不得把整個臉遮住，但敬拜場所就不在禁止之列。

女性穆斯林團體「紫頭巾」（Purple Headscarves）發言人說：「這個公投除了一無是處外，還帶有種族歧視和性別歧視意味。」她說，這給人有這種問題的感覺，「但其實瑞士只有30人穿罩袍」。

英國廣播公司／中央社

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