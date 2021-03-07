非洲中西部國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea）巴塔市（Bata）一座軍營周日引發一連串爆炸，至少20死600傷。

軍營發生至少五次爆炸。赤道幾內亞國防部說，事故已造成20人死亡、600人受傷。

搜救行動仍在進行。當地衛生部門正在緊急召集醫務人員，並呼籲民眾捐血。

中國駐赤道幾內亞大使館向新華社記者證實，截至目前，共有7名中國公民報告受皮外傷，他們均已獲得治療。

赤道幾內亞國營電視台TGVE宣讀總統奧比昂（Teodoro Obiang Nguema）的聲明指出，爆炸是因為炸藥處理不慎所致。國防部表示，軍火保管部門疏忽職守，致使附近農場發生的火災殃及軍火庫，引發連環爆炸。

赤道幾內亞衞生部在推特發文說，衞生部的醫護人員正在事發現場和醫療院所內照料傷患，但仍擔心還有民眾受困在倒塌建築物的瓦礫堆下。

現場畫面顯示，有民眾在斷瓦殘垣和煙霧瀰漫的街道上尖叫並哭泣，且有許多傷患被送往醫院救治。

路透社／美聯社／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！