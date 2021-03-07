英國皇室再上演「宮鬥」，出走美國的哈里王子與妻子梅根，接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，於香港時間今天上午播出。皇室如臨大敵展公關戰，消息一方面聲言英女皇無興趣看這場「馬戲騷」，但又在專訪播出前後加強曝光，並安排皇室三代集體出動顯團結並搶焦點。據知訪問中若有成員受攻擊，皇室將還擊，甚至考慮撤去兩人爵銜。

哈里和梅根出走美國後首個兩小時專訪，美國時間昨晚在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，英國則今晚由ITV播出。消息人士說，94歲英女皇雖對孫兒受訪感不悅，但無意收看，寧保留精力做大事，不想捲入口水戰，未來數日將加強曝光，令公眾看清楚「焦點應在哪兒」。「下周女皇陛下將參與數項公務，但大家別以為她會捱眼瞓看訪問。她不會的。」消息人士續說：「星期一的焦點，應該是學童復課、疫苗計劃成效等事宜，皇室人員想專注在這些事上，不是奧花和薩塞克斯公爵伉儷那場馬戲騷。」

揚言人身攻擊屬「宣戰」

皇室昨日以行動回應，梅根訪問播出前數小時，英女皇聯同王儲查理斯夫婦、威廉王子夫婦，到西敏寺出席英聯邦日直播活動，展現武漢肺炎疫境家庭團結，並向醫護致敬。英女皇預錄慶典文告，王儲亦講話大讚英聯邦成員國人民抗疫決心、勇氣和創意，並呼籲各國抱着同樣的團結之心，不分地域應付氣候暖化。威廉和妻子凱蒂就與南非醫生西富姆巴討論醫護權益，為近日僅獲1%加薪的國家醫護服務人員抱不平。

有宮中人員批評哈里夫婦受訪十分冒險如玩火，貶抑皇室人員工作：「皇室中人的感覺是：大家可不可以收口，專注白天公務？」奧花雲費指哈里夫婦在訪問「無所不談」， 外界預期會包括兩人對皇室的不滿和英國種族主義問題等。

目前皇室官方態度是「為尊嚴保持緘默」，但有知情者表示：「皇室回應視乎兩人（訪問內容）是針對體制還是針對人。如果他們攻擊人，對方自會反擊；體制抵得住攻擊，但人可不能。宣戰的不是皇室，而是薩塞克斯公爵伉儷。」據知宮中人員甚至討論過應否撤去哈里夫婦公爵名銜。

梅根密友斥欺凌指控抹黑

其實上星期皇室已出招反擊，白金漢宮破天荒立案，調查梅根2018年初嫁進皇室時欺凌下屬的指控，前晚一名知情人士說：「最差勁的事例未公開……這星期有好幾個人跟我說到哭出來。」

梅根密友則重申，兩人受訪只為說出真相，希望大眾看完才評論；又稱梅根在宮中積累情緒病，「有時的確很難共事」，但皇室這樣抹黑她「十分危險」。

事實上，哈里6月10日計劃返英國，與家人私下慶祝仍留院的皇夫菲臘親王百歲生日，再出席兩天後英女皇壽辰大巡遊；不過有數名消息人士擔心他屆時會被公眾喝倒彩。

《衞報》