緬甸最大城市仰光周日連續第二晚傳出槍聲，同時軍人開始進駐全國多間醫院和大學校園。觀察家相信是為日後的鎮壓行動作部署。

目擊者表示，仰光多區入夜後傳出槍聲和震撼彈爆炸聲，有士兵在醫院和大學校園內紮營。緬甸傳媒報道，緬甸軍方周日晚派兵進駐全國10多間醫院，包括仰光綜合醫院，同時進駐全國多間大學。

在仰光多間醫院附近有槍擊發生，原因是民眾試圖阻止軍警進駐醫院。在雪碧達區 （Shwepyitha Township） 有逾100人被捕。北奧卡拉帕（North Okkalapa）有居民表示軍隊進入區內的醫院，用實彈射擊人，有人受重傷，多人被捕。

政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）指軍方蓄意恐嚇仰光居民。

軍方發動政變後，醫護專業人員發起公民抗命運動，是示威的名義召集者。醫護人員和醫療設施經常成為軍警針對目標，不時有救護車和救護員遇襲。另外，軍警進佔醫院，令他們拘捕假定為示威者的傷者變得更易。

軍警周六晚突擊搜捕反對派，仰光多個地區居民都目擊有警察和士兵出動拘人，原國務資政昂山素姬的全國民主聯盟多名成員被捕。一名去年11月大選當選的議員昨在facebook貼文，指全民盟競選經理、58歲的欽貌喇（Khin Maung Latt）在仰光的班貝丹（Pabedan）被捕，拘禁期間死亡。路透社指從照片可見他頭部纏布有血迹。政治犯援助協會人員指他遭嚴刑拷問。

緬甸9個具有影響力工會組成的聯盟呼籲民眾周一起展開長期的全國大罷工，目的是造成國內經濟「全面長期癱瘓」，對抗軍方的政變奪權。

緬甸服裝工人聯合會主席莫桑達敏（Moe Sanda Myint，音）表示，她相信大多數的工人都會參與。她還說：「我們敦促持續罷工，直到剷除獨裁統治為止。」

澳叫停與緬甸防務合作計劃

澳洲外長佩恩（Marise Payne）周日宣佈暫停與緬甸的國防合作計劃，包括英語訓練。坎培拉亦正檢討對緬甸的援助計劃，企將援助目標由政府機構轉移至非政府組織。佩恩亦呼籲緬甸立即釋放被扣留的澳洲經濟學家特尼爾（Sean Turnell）。他是昂山素姬的經濟顧問。

路透社德新社／美聯社

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