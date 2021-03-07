根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.16億，全球死亡人數逼近260萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,898萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52.4萬。印度確診人數超過1,121萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,101萬，死亡人數超過26.5萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

英單日死亡數去年10月以來首跌破100人

英國周日通報，周六確診感染28天內不治的人數為82，是10月以來首次少於100人，亦比之前一天的158人少。單日新增確診宗數為5,177，較之前一天6,040少，亦是自去年秋天以來最低水平。

奧地利女子打阿斯利康疫苗後亡

奧地利一診所兩名女子注射阿斯利康武漢肺炎疫苗後，一人死亡，另一人罹患肺栓塞。當局為安全起見，封存涉事批次疫苗，暫停讓國民接種。暫時未知有問題批次由哪一間廠房生產。

兩宗事故均發生在下奧地利州（Lower Austria）首府茨韋特爾（Zwettl）一間診所，49歲女子接種阿斯利康疫苗後出現嚴重凝血功能障礙死亡；35歲女接種者則一度患上由血塊造成的急性肺栓塞，但病情已好轉。她們都是注射同一批次的疫苗。

傳媒報道兩人均是該診所的女護士，BASG強調暫時無證據顯示兩宗事故跟疫苗有因果關係，血栓塞也不是阿斯利康疫苗的已知副作用。

路透社

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